À peine arrivé à Nantes, Saidou Sow déjà qualifié contre l’OL

Après Anthony Lopes, le FC Nantes a signé une deuxième recrue dans ce mois de janvier avec Saidou Sow. Après des négociations express jeudi, le joueur prêté par Strasbourg postule déjà pour le match contre l’OL.

En pleine mission pour le maintien et désormais barragiste après le nul de Saint-Etienne vendredi, Antoine Kombouaré doit faire face à une cascade d’absence ces derniers temps. Contre l’OL, ils ne seront pas moins de six joueurs à manquer à l’appel pour différentes raisons. Anthony Lopes sera bien là pour ses retrouvailles avec son club formateur, tout comme Saidou Sow. Ce dernier est l’autre recrue hivernale des Canaris après la venue de l’ancien portier lyonnais. Fraîchement débarqué en Loire-Atlantique sous la forme d’un prêt de six mois, le défenseur vient renforcer le secteur défensif nantais privé de Nathan Zézé jusqu’en avril.

Ayant posé pieds à terre vendredi dans l’après-midi, Sow serait toutefois bien présent dimanche à la Beaujoire comme l’a annoncé Antoine Kombouaré. Celui qui appartient à Strasbourg jusqu’en 2028 est déjà qualifié et postule donc pour une place. Non pas dans le groupe, ce qui semble déjà acquis, mais bien dans le onze de départ nantais qui fera face à l’OL, dimanche (17h15).