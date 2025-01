L’OL féminin n’affrontera finalement pas Reims à Grenoble

Dans son désir d’éviter de jouer au centre d’entraînement de Décines, l’OL féminin avait ciblé trois matchs délocalisés. Finalement, la rencontre contre Reims ne se tiendra pas à Grenoble, comme initialement prévu.

L'OL féminin ne veut plus jouer au centre d'entraînement de Décines et ce n'est plus un secret. Vincent Ponsot et Michele Kang le crient haut et fort depuis des mois désormais, mais aucune solution de repli n'a encore été officialisée pour la saison prochaine. Les discussions avec différentes parties se poursuivent afin de parvenir à un accord. Cela risque de prendre encore quelque temps. En attendant, le club lyonnais a choisi d'expérimenter la délocalisation de certains de ses matchs pour cette campagne 2024-2025. Il y a les dix rencontres prévues au Parc OL entre choc de Première Ligue et de Ligue des champions. Un autre a eu lieu début octobre à Bourg-en-Bresse pour la "réception" de Montpellier en championnat.

Plusieurs explications à ce revirement

Pour la seconde partie de saison, les Fenottes devaient se déplacer encore deux fois. Comme Olympique-et-Lyonnais l'indiquait courant décembre, l'OL se déplacera à Bourgoin pour la dernière rencontre de la saison régulière face au Havre de Wassa Sangaré. Avant ce court déplacement, les coéquipières de Wendie Renard devaient se rendre une première fois en Isère, du côté de Grenoble. La rencontre du 15 mars prochain devait se jouer au Stade des Alpes. Ce qui ne sera finalement pas le cas, comme avancé par Le Progrès et confirmé par nos soins. En plus de la gronde des supporters grenoblois il y a quelque temps qui dénonçait la venue d'un "rival", l'état de la pelouse iséroise ainsi que la proximité avec le quart de finale de Ligue des champions ont entraîné ce revirement. De quoi rendre encore un peu plus loufoque cette situation qui dure...