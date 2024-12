Kadidiatou Diani après son but lors d’OL – AS Roma (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cette saison, l'OL féminin doit disputer une rencontre de D1 à Grenoble. Une délocalisation qui déplaît très fortement aux supporters grenoblois.

Cet été, l'OL féminin a notamment visité Bourgoin lors d'un match amical contre la Juventus (4-2), avant de se rendre à Bourg-en-Bresse début octobre pour y affronter Montpellier (4-0). Des délocalisations qui ont lieu dans le cadre d'une politique menée par Michelle Kang, Vincent Ponsot et leurs équipes afin d'offrir aux supporters et aux joueuses de Joe Montemurro un antre mieux calibré que le centre d'entraînement ou le Parc OL de Décines. En plus de ces deux communes, il est aussi question que les Fenottes jouent à Grenoble cette saison.

Le nom de l'adversaire, et donc la date de la rencontre, n'est pas encore connu, mais cette éventualité fait déjà grincer des dents en Isère. En effet, quelques supporters du GF 38, aujourd'hui en Ligue 2, ne souhaitent pas voir débarquer Wendie Renard, Ada Hegerberg et leurs coéquipières au Stade des Alpes. Ils ont fait savoir leur mécontentement dans un communiqué.

Au-delà de dénoncer la programmation du championnat, le traitement des fans et d'autres faits en interne, le groupe de la Tribune Ouest Grenoble s'en prend directement au choix de disputer une affiche de Première Ligue dans son enceinte.

"Faire en sorte que le match ne puisse pas se dérouler correctement"

"Le club (le GF 38, NDLR) a décidé de faire une journée porte ouverte dans notre stade pour que nos voisins rhodaniens se sentent comme à la maison lors d'un match de l'OL féminin. Si cela peut être perçu comme un immense aveu de faiblesse, cela relève surtout d'une méconnaissance totale de nos valeurs et d'une agonie financière préoccupante [...] Non, Grenoble ne peut se résoudre à faire partie d'un plan de développement de l'OL vers des villes proches telles que Bourg-en-Bresse et Bourgoin" affirme le collectif.

📝 Communiqué officiel de la Tribune Ouest Grenoble



⬇️ À lire et à partager ⬇️ pic.twitter.com/slVjb8ogQA — TribuneOuest Grenoble (@TribuneouestG) December 5, 2024

En plus de l'écrire, les supporters grenoblois ont aussi l'intention de montrer par des actes leur désapprobation. "Nous désapprouvons totalement le recours à ces solutions qui compromettent l'identité, l'indépendance et l'autonomie du club, écrit le groupe. Cette vassalité nous inquiète et nous saurons nous mobiliser, rassembler et faire en sorte que cette rencontre ne puisse pas se dérouler correctement." Une dernière phrase qui interroge tout de même, tant elle apparaît menaçante, ou du moins exagérée dans ce contexte du football féminin.

Les Fenottes vers le stade Balmont à l'avenir ?

Il est vrai que chez les équipes masculines, un certain antagonisme existe avec les fans du GF 38. Et qu'environ 1h30 sépare les deux localités, ce qui fait un peu plus loin par rapport à Bourgoin ou Bourg-en-Bresse. Rappelons à propos du futur stade des Fenottes, qu'aujourd'hui les discussions se tourneraient plutôt vers Balmont où évolue Lyon-La Duchère, plutôt que sur Gerland.