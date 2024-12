L'OL est 5e de Ligue 1, et ne sera pas mieux classé, après la 14e journée de Ligue 1. Pour Pierre Sage, son équipe est à sa place.

Même en l'emportant à Angers ce samedi soir (21 heures), ce qu'il serait bien inspiré de faire, l'OL ne pourra pas gagner une place au classement. Avant la quatorzième journée de Ligue 1, les protégés de Pierre Sage étaient cinquièmes, et ils le resteront s'ils gagnent, ou si Nice et Lens ne l'emportent pas contre Le Havre et Montpellier ce week-end. En revanche, ils ne pourront pas aller chercher le quatrième rang.

Le succès de Lille face à Brest (3-1) écarte cette hypothèse, même si les Lyonnais pourraient se rapprocher du podium selon les résultats de Monaco et Marseille. Dans les clous pour atteindre son objectif, la qualification en Ligue des champions, le club rhodanien n'est pas encore arrivé, et est pour l'heure en embuscade, au mieux. "Il n'y a pas de feuille de route, l'important sera d'être sur le podium à la fin de la saison, pas à Noël", a affirmé l'entraîneur originaire du Jura à ce sujet.

"On est à peu près où on doit être"

On peut tout de même s'interroger sur la position de l'OL au classement sans certains points laissés en route de manière assez dommageable. Pierre Sage a rapidement évacué cette hypothèse. "En même temps, on a aussi parfois gagné des matchs qu'on n'aurait pas dû remporter. Donc finalement, on est à peu près où on doit être, ni trop en retard, ni trop en avance. Je pense que sur la durée, ça s'équilibre, comme certains peuvent le dire à propos de l'arbitrage, a-t-il estimé. L'important, c'est de se donner un maximum d'arguments dans les rencontres, de continuer à se donner un maximum d'opportunités. Il ne s'agit pas seulement d'être compétitifs, mais aussi de glaner des points dans les différentes compétitions."