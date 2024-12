Les joueur de l’OL célèbrent un but contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ayant parfaitement lancé le mois de décembre avec la victoire contre Nice, l’OL a encore quatre rencontres à disputer. Avant de se plonger dans le mercato hivernal qui pourrait bousculer bien des choses.

Septième en Ligue Europa, cinquième en Ligue 1… En l’espace d’une semaine, l’OL a parfaitement géré le tournant qui s’ouvrait face à lui et n’a pas fait de sortie de route. Toutefois, le chemin est encore long et la victoire contre Nice doit être confirmée dès samedi (21h) sur la pelouse d’Angers. Sinon, cela reviendrait à n’avoir pas fait grand-chose à part espérer pour rien. D’autant plus que derrière, se présentent l’Eintracht Francfort et le PSG avant la Coupe de France. Des rendez-vous importants pour terminer cette année 2024 et qui devraient en dire un peu plus sur les ambitions à venir de l’OL. Mais quelles sont-elles ?

La Ligue des champions, forcément, avec le championnat et un beau parcours en Ligue Europa. Ce dernier coup de collier doit donc permettre de se placer encore un peu mieux avant un mois de janvier qui s’annonce compliqué avec le mercato hivernal et très certainement des ventes. Pourtant, Pierre Sage est loin de paniquer. "Il y a forcément une corrélation entre bien finir l’année et les ambitions à venir. Mais je pense qu’aujourd’hui, nos joueurs sont impliqués et ont la volonté de bien figurer dans les deux compétitions. On les sent tous dans le projet. Maintenant, vous savez que ces mercatos sont aussi animés par d’autres réalités et on verra donc le moment venu…"

"Des joueurs qui jouent moins auront peut-être des opportunités"

Ces réalités, tout le monde les connait, à savoir les besoins d’avoir des liquidités et donc des joueurs potentiellement tous sur les départs. À commencer par Malick Fofana et Rayan Cherki. Toutefois, l’entraîneur lyonnais a l’espoir de voir "un peu plus de stabilité dans ce mercato. On sera simplement dans une logique de faire avec moins de joueurs". Car s’il se satisfait de pouvoir rendre le jeu de l’OL illisible pour les adversaires avec une possibilité de changer les joueurs, Pierre Sage a de nouveau concédé que son groupe était "trop conséquent".

Cela le pousse donc à devoir faire des choix et donc à laisser certains comme Gift Orban et Wilfried Zaha sur le carreau. Deux joueurs que l’entraîneur n’enterre pas, d’autant plus avec le mercato à venir. "On sait que c'est une période où il risque d'y avoir des mouvements au sein de notre effectif. Certains auront peut-être des opportunités de jouer sur le début du mois. On sait que ce sont des périodes qui sont mouvementées et agitées un peu chez nous, notamment dans la composition de l’effectif."

Bien qu’il reste encore quatre matchs à jouer en 2024, l’heure est déjà d’un peu regarder vers 2025…