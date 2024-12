Après l'incertitude, 400 supporters de l'OL autorisés à Angers

Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Mercredi, l’OL n’avait toujours pas reçu la confirmation de l’ouverture du parcage visiteurs du stade Raymond Kopa. Les joueurs de Pierre Sage évolueront finalement devant 400 supporters samedi contre Angers (21h).

Le match était dans 72h et pourtant, les autorités avaient décidé de jouer la montre. Preuve une nouvelle fois que tout ne tourne pas rond dans le football français. Ce samedi (21h), l’OL se déplace à Angers pour la 14e journée de Ligue 1. L’objectif est de poursuivre la belle série en championnat et de préparer au mieux les deux gros rendez-vous de la semaine prochaine avec la venue de Francfort et le déplacement au Parc des Princes contre le PSG. Sur le papier, le voyage en terres angevines n’a rien d’insurmontable, mais gare à l’excès de confiance. Mais la vraie question était de savoir si les joueurs de Pierre Sage allait pouvoir compter sur leurs supporters ?

Une autorisation seulement 48h avant...

C’était la grosse question, car à 72h de la rencontre, toujours aucune confirmation de présence lyonnaise au stade Raymond Kopa n’avait été prononcée. Face à cette incertitude, l’OL avait malgré tout ouvert les billets en parcage à la vente, mais a confirmé qu’il "procédera au remboursement du billet de match pour ses supporters" en cas d’interdiction de déplacement prononcée ces prochaines heures. Finalement, les supporters lyonnais seront bien présents du côté de la Maine. Le club, contacté par Olympique-et-Lyonnais, a confirmé que 400 supporters lyonnais auront l'autorisation de se rendre à Angers. Seulement, cela montre encore un peu plus l’incompétence des autorités qui ne se soucient aucunement des supporters et de leur organisation.