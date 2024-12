La bonne passe actuelle de l’OL a ramené des sourires à tous les étages du club. Au sein du groupe, la bonne humeur est de mise, grâce notamment à l’apport des adjoints de Pierre Sage, dont les missions sont bien définies.

Chien et chat. Depuis toutes ces années, on connait la relation que peuvent avoir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. De retour au club à l’été 2022, les deux Lyonnais ne se lâchent pas pour le meilleur et le pire. Après deux saisons à manger leur pain noir, les deux revenants récoltent enfin ce pour quoi ils étaient revenus à l’OL : jouer tous les trois jours et ramener le club en Coupe d’Europe. Avec un milieu de retour à son meilleur niveau et un capitaine qui retrouve petit à petit le sens du but, il y a de quoi espérer des jours radieux entre Rhône et Saône. Inséparables, Tolisso et Lacazette n’en restent pas moins des compétiteurs, un brin mauvais perdants par moment, qui assurent aussi la bonne humeur.

Le fameux "gang des Lyonnais" fait parler depuis toutes ces années, mais il n’y avait qu’à voir l’entraînement de mardi pour comprendre aussi ce qu’ils peuvent apporter dans un groupe. Du leadership, de l’exigence, mais aussi des moments relâchés. Par leur passage à Arsenal et au Bayern Munich, ils ont réussi à ailier tous ces ingrédients pour qu’aujourd’hui l’effectif de l’OL vive mieux. Les victoires et la bonne dynamique des résultats favorisent forcément cette impression, mais depuis un an, le travail du staff de Pierre Sage a aidé à voir un groupe amorphe sous Laurent Blanc et Fabio Grosso retrouver le plaisir de jouer. Cela se ressent sur le terrain, que ce soit au GOLTC qu’au Parc OL. Depuis un an, Pierre Sage prend logiquement la lumière de ces effets positifs implantés petit à petit dans la conscience de ses joueurs.

Ça se chambre beaucoup dans cette séance 😅



Tolisso et Lacazette, chien et chat #OL pic.twitter.com/ZpHCIGb4u6 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 3, 2024

Rester dans le cadre, tout en se permettant des sorties

Seulement, les hommes de l’ombre qu’il a choisis en janvier dernier ont eu un rôle primordial dans ce renouveau, même s’ils diront certainement tous les contraires. Pourtant, en regardant les entraînements, cela saute aux yeux. Il existe une vraie exigence et une vraie proximité entre le staff et les joueurs. L’entraîneur garde certes une distance en raison de son rôle, mais il concède notamment "des échanges particuliers avec Lacazette, on se parle librement. Je compte beaucoup sur lui pour non pas faire régner la loi ou la joie dans le vestiaire, mais pour faire régner la justesse." Le fameux 50-50 plaisir - exigence. Et si le capitaine ne répond pas à sa tâche, il pourra compter sur Jamal Alioui pour le faire. Dans le staff élargi de Pierre Sage, l’ancien coach du GOAL FC a endossé le costume de premier adjoint avec pour objectif de retranscrire les directives du numéro 1 avec ses qualités et ses défauts.

Parmi ces derniers, un caractère assez chaud qui rend le banc un peu plus volcanique avec Rémy Vercoutre à ses côtés. Mais ce serait réducteur de le limiter à ça. Cette exigence envers les autres et lui-même s’accompagne d’un réel côté paternel. On le voit souvent échanger avec les joueurs, mais aussi manier cette proximité qui rend les séances moins institutionnelles. Toujours la petite phrase qui va mettre le sourire ou au contraire piquer pour se surpasser. Quitte à avoir des petits chouchous, comme l’a laissé entendre Alexandre Lacazette. "Je vous avais dit que les chasubles violet allaient gagner. Il y avait Tolisso donc c’était écrit d’avance."

L'apport des nouveaux joueurs a porté ses fruits aussi

Chat et chien, on vous a dit, de quoi faire sourire l’entraîneur adjoint et les autres membres du staff, comme Damien Della Santa et Alexandre Fahri. Avec l’arrivée de joueurs comme Clinton Mata ou Moussa Niakhaté, le vestiaire de l’OL a recruté des joueurs à la mentalité reconnue. Le défenseur sénégalais a notamment pris sous ses ailes les plus jeunes comme Malick Fofana ou Enzo Molebe. Cela a apporté du sang frais à l’intérieur du groupe et les introvertis d’un jour comme Ainsley Maitland-Niles se lâchent bien plus pour se sentir épanouis personnellement et professionnellement. Même Nemanja Matic que l’on pourrait considérer comme froid, n’hésite pas à piquer sur le ton de l’humour.

Dans un vestiaire où l’anglais prend de plus en plus de place, il existe bien évidemment des affinités plus importantes que d’autres. Mais le staff a tenté de faire de ces "clans" une entité collective et cela porte ses fruits ces dernières semaines. En recrutant en masse durant l’été, Pierre Sage a étoffé un staff qui serait presque aussi conséquent que le groupe de joueurs. Certains critiquent cette abondance et pourtant, en faisant ce choix, l’entraîneur lyonnais a voulu individualiser au maximum les séances et la progression, tout en gardant le contrôle.

L'impact de la vidéo clairement établi

Appuyer un maximum sur un point quand les vents sont contraires, cela reste la mission première de Della Santa depuis son arrivée, tout comme faire le pont avec la réserve et les jeunes. L’inside tourné par OLPlay ces dernières semaines avait mis en avant le travail de l’adjoint avec Georges Mikautadze et la dimension psychologique qu’un attaquant pouvait travailler en période de disette. Un travail sur le long terme qui porte aujourd’hui ses fruits avec la réussite du Géorgien. Même constat pour Rayan Cherki dont la régularité nouvelle ne doit rien au hasard. Le meneur s’est de plus en plus tourné vers la vidéo pour bien mieux comprendre le jeu, et notamment défensif.

Ces exemples de réussite font logiquement la fierté du staff qui doit rester alerte malgré tout. Quand tout allait mal, il devait trouver les leviers pour créer le déclic. Désormais, il doit jouer les garde-fous pour ne pas tomber dans l’excès de confiance. Connaissant le caractère de certains, le groupe de l’OL est entre de bonnes mains.