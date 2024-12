Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce lundi avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France. Pour son entrée en lice, l’OL affrontera l'Entente Feignies Aulnoye-Aymeries le week-end du 21 décembre. Nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo se frotteront au FC Annecy avec le GOAL FC.

Ce lundi, dans "Tant qu’il y aura des Gones", il était avant tout question de la victoire de l’OL sur Nice (4-1) dimanche en fin d’après-midi. Toutefois, nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale étaient aux aguets et pour cause. À partir de 19h se tenait également le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Le GOAL FC est toujours dans la compétition et n’aurait certainement pas dit non à rencontrer les voisins de Décines s'ils avaient été dans la même poule. Cela aurait été un beau tirage pour nos consultants, formés du côté de Tola Vologe, mais ils devront se contenter d’une affiche contre le FC Annecy, club de Ligue 2.

Un déplacement périlleux dans le nord avant la trêve

Ainsi en ont décidé Griedge Mbock et Elohim Prandi, handballeur international, du côté du Parc des Princes lundi soir. Si le GOAL FC a dû enchainer les tours pour atteindre ces 32es de finale, l’OL fera lui son entrée en lice à l’occasion de ce tour programmé le week-end du 21-22 décembre. Finalistes la saison dernière, les joueurs de Pierre Sage auront probablement à cœur de faire mieux en 2024-2025. Le début de ce marathon débutera contre l'Entente Feignies Aulnoye-Aymeries, qui évolue en National 2. Le match se disputera dans le nord de la France.