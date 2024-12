Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour. Au programme, la victoire de l'OL contre Nice, le triplé de Lacazette et la fébrilité défensive.

Programme chargé ce lundi sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". À partir de 19h, la fine équipe de TKYDG composée de Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale décryptera logiquement la belle semaine de l'OL qui s'est terminée par une victoire contre Nice (4-1). Dimanche, le collectif a certes pris le dessus, mais un homme a retrouvé la lumière avec un triplé. Il se nomme Alexandre Lacazette et le deuxième thème de l'émission lui sera consacré, avec notamment la question de la posture du capitaine.

Pendant que les supporters de l'OL et nos deux consultants, membres du GOAL FC, auront un œil sur le tirage au sort de la Coupe de France et de ses 32es, un bémol sera mis en avant dans cette formation lyonnaise. Celui de la défense qui ne respire pas la sérénité depuis le début de la saison. Que faut-il faire pour retrouver une certaine assise défensive alors que se présentent les rencontres contre l'Eintracht Francfort et le PSG ?

