OL - Nice (4-1) : Lacazette dépasse Lacombe avec son triplé

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Largement inspiré dans la victoire de l’OL contre Nice dimanche (4-1), Alexandre Lacazette porte à sept son nombre de triplés avec son club formateur. Depuis dimanche, le capitaine lyonnais a dépassé Bernard Lacombe.

En l’espace d’un match, il a plus que doublé son nombre de buts que depuis le début de la saison. Sa réalisation dans le derby contre Saint-Etienne avant la trêve lui avait redonné une certaine confiance, mais après ce match contre Nice (4-1), Alexandre Lacazette semble plus que jamais sur le bon chemin. Sur l’heure de jeu qu’il a passée sur la pelouse du Parc OL, le numéro 10 de l’OL s’est illustré avec un triplé. Trois buts supplémentaires qui portent à cinq son nombre de réalisations en Ligue 1 après treize journées. On est encore loin du très grand Lacazette mais voir le capitaine se montrer de nouveau efficace dans la surface de réparation est forcément motif d’espoir pour les semaines et mois à venir.

Presque un an après son dernier triplé

Reparti avec le ballon du match, Alexandre Lacazette va pouvoir étoffer sa collection à la maison. Car il s’est fait une jolie réputation dans l’exercice depuis ses débuts en pros. Dimanche soir, les trois buts inscrits viennent s’ajouter à six autres matchs durant lesquels le "Général" a mis au supplice le portier adverse par trois fois en 90 minutes. Avec sept triplés à l’OL, il est désormais la référence en la matière entre Rhône et Saône comme confirmé par le site spécialisé OL Passé et Présent. Il partageait cette place avec Bernard Lacombe depuis le 10 décembre 2023 et ses trois buts face à Toulouse. Un match qui avait lancé l’incroyable remontée de l’OL au classement. Et si dimanche n’était que le commencement d'une formation lyonnaise séduisante et performante ?

Les triplés de Lacazette avec l’OL :