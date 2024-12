OL, Nice, Lacazette, Niakhaté… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire contre Nice (4-1), votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre la semaine parfaite de l’OL, le triplé d’Alexandre Lacazette et le chantier de la défense, nombreux sont les sujets ce lundi.

Deux victoires en deux matchs, l’OL a rempli sa part du contrat la semaine dernière. Au lendemain de la victoire contre Nice (4-1), l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reviendra sur cette semaine importante, parfaitement gérée par les joueurs et Pierre Sage. Afin de préparer au mieux cette émission en direct à partir de 19h, la question est de savoir ce qui vous a le plus plu dans les rangs lyonnais et notamment dans la victoire contre les Aiglons dimanche ?

Défense : comment se faire peur seul ?

Dans le deuxième thème, difficile de ne pas faire un focus sur Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé. En plus de répondre à Georges Mikautadze pour le plus grand bonheur de l’équipe, le numéro 10 de l’OL donne l’impression de s’être mis au service du collectif, particulièrement dans sa posture de capitaine. Pensez-vous que le retour du Général est sur la bonne voie ? Enfin, et parce qu’il ne faut pas s’enflammer et croire que tout est parfait, la fébrilité de la défense sera au cœur du troisième thème. Comment expliquer cette capacité à se faire quasiment tout seul, comme on a pu le voir contre Nice ?

