Victime d'un vol à mains armées dimanche soir après OL - Nice (4-1), Georges Mikautadze a tenu à rassurer les supporters lyonnais. N'ayant "subi aucun préjudice physique", l'attaquant géorgien reste "concentré sur les objectifs".

Dimanche soir, il est venu s'ajouter à la longue liste. Il aurait certainement préféré que ce soit dans le domaine sportif, mais c'est bien sur de l'extra que Georges Mikautadze a mal fini son week-end. Quelques instants seulement après le retour à son domicile suite à la victoire de l'OL sur Nice (4-1), le Géorgien a été victime d'un vol à mains armées chez lui dans l'Est lyonnais. Les deux individus repartis avec un joli butin sont désormais recherchés par les forces de police. Comme Nicolas Tagliafico avant lui et bien d'autres ces dernières saisons, il a été la cible de ces malfrats.

"Je reste concentré sur mes objectifs"

Est-ce que cet épisode va laisser des séquelles ? Quelques minutes après la sortie de l'information lundi matin, Mikautadze a choisi de donner de ses nouvelles et de rassurer. Dans un mini-communiqué sur ses réseaux sociaux, l'attaquant de l'OL assure qu’il va "bien et qu'il n'a "subi aucun préjudice physique". Remerciant les supporters pour les messages de soutien, l’ancien de l’AS Saint-Priest "reste concentré sur mes objectifs". Double buteur contre Qarabag, Georges Mikautadze commence à monter en puissance malgré un statut de doublure d’Alexandre Lacazette. Mais les deux buteurs semblent enfin se tirer la bourre.