Qarabag - OL (1-4) : Georges Mikautadze savoure son doublé

Georges Mikautadze et Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d'un match plein face à Qarabag (1-4), Georges Mikautadze a inscrit son deuxième doublé avec l'OL. De quoi valider une période plus positive pour le buteur lyonnais.

Il serait exagéré de dire que Georges Mikautadze est devenu inarrêtable, mais on commence enfin à entrevoir les capacités de l'ancien Messin. Depuis un peu plus d'un mois, il a retrouvé son côté décisif, avec une offrande pour son ami Saïd Benrahma au Havre (0-4), un doublé contre Auxerre (2-2) et deux réalisations de plus lors de la dernière trêve internationale.

Petit à petit, le Géorgien prend ses marques, et si son temps de jeu reste irrégulier, on remarque le début d'une montée en puissance sur ces dernières semaines. Jeudi face à Qarabag (1-4), il a marqué à deux reprises, dans des styles bien différents, mais toujours dans le registre du pur avant-centre. "Sur le premier but, j'aime faire ces appels en retrait dans la surface, car la défense va souvent devant la cage. Sur le deuxième, c'est plus l'instinct qui parle. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai fait ce que le cerveau dictait à mes pieds et c'est rentré, a-t-il confié après la partie. Je suis content d’avoir aidé l’équipe, de marquer et d’être sur la continuité d’Auxerre et de la sélection. J’ai fait deux matchs avec la Géorgie, et j’ai marqué les deux fois. Je travaille pour avoir du temps de jeu et faire des bonnes prestations."

Lacazette ou Mikautadze face à Nice dimanche ?

Affirmant que son adaptation au groupe était désormais faite "à 100%", il pourra, en continuant ainsi, aider l'OL à se défaire de ses problèmes de réalisme. "La victoire était importante. On restait sur un match nul en Ligue 1 (à Reims, 1-1) et en Ligue Europa aussi (2-2 à Hoffenheim), donc on voulait renouer avec le succès. La première période a été difficile. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, sans les concrétiser. Le coach a fait un changement tactique en deuxième période, ce fut payant puisqu'on a réussi à inscrire trois buts ensuite", a-t-il analysé.

Parviendra-t-il à bousculer l'ordre établi ? Ce sera une question pour Pierre Sage, qui devra réussir à gérer deux attaquants pour a priori un seul poste. En tout cas, Mikautadze veut donner des maux de tête à son entraîneur, rejoignant presque Alexandre Lacazette au classement des buteurs (cinq réalisations pour le capitaine, quatre pour son coéquipier au temps de jeu moindre). En attendant de connaître le nom du titulaire dimanche, place au repos pour le footballeur de 24 ans, qui a disputé 90 minutes jeudi. "Ce n'est pas facile, la récupération est très importante. Une fois rentré, il faudra bien se reposer dans l'optique du rendez-vous contre Nice à la maison", a-t-il ajouté. Il peut se projeter sur cette affiche avec le sentiment du devoir accompli.