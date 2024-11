Les trophées The Best de la FIFA seront remis en janvier prochain. Parmi les 16 footballeuses en lice pour le titre, deux Lyonnaises, Lindsey Horan et Tabitha Chawinga.

Après le Ballon d'Or fin octobre, une autre cérémonie viendra récompenser les meilleur(e)s footballeurs et footballeuses du monde. A l'initiative de la FIFA, les trophées The Best sont remis chaque année au mois de janvier pour couronner une saison. Cette année, chez les joueuses, seize sont nommées pour candidater à ce titre. Dans la liste, nous retrouvons deux Lyonnaises, Lindsey Horan et Tabitha Chawinga.

Elles feront face à une rude concurrence pour obtenir ce sésame, puisqu'on note aussi la présence d'Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo, Khadija Shaw, Sophia Smith ou encore Trinity Rodman. Le FC Barcelone, les États-Unis et l'Espagne sont bien représentés, ce qui au vu de leur domination actuelle, semble légitime.

Horan a presque tout gagné

Les Fenottes ont des arguments à faire valoir, notamment Horan, qui a gagné plusieurs trophées internationaux, dont les Jeux olympiques. Elle est la capitaine d'une des meilleures sélections au monde, et reste un élément clé du système rhodanien. Pour Chawinga, ce sont surtout ses buts qui lui valent cette nomination. Avec le PSG, son ancien club, elle a terminé meilleure réalisatrice et joueuse du championnat de France, inscrivant au passage cinq réalisations en Ligue des champions.

La lauréate sera connue en janvier lors d'une cérémonie spéciale. En attendant, vous pouvez voter jusqu'au mercredi 10 décembre pour une des deux représentantes de l'OL en allant sur ce lien. Précisons que la gagnante sera désignée à la fois par le soutien populaire, mais aussi suite aux résultats des scrutins des journalistes, des capitaines et des sélectionneurs/sélectionneuses.

Bompastor et Cascarino nommées

Dans les autres catégories, on remarque la présence de Sonia Bompastor (aujourd'hui à Chelsea) pour les entraîneur(e)s et de Delphine Cascarino (San Diego) pour le plus beau but. Concernant le meilleur 11, parmi les choix des joueuses, nous avons Christiane Endler (pas nommée pour le titre de meilleure gardienne), Selma Bacha, Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola, Lindsey Horan, Melchie Dumornay, Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga. Le 11 de l'Olympique lyonnais en quelque sorte, hormis Wendie Renard.