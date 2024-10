OL - Ballon d'Or : Lindsey Horan prend la 5e place

Derrière le trio de Barcelone, Lindsey Horan est la Lyonnaise la mieux classée du Ballon d'Or 2024. Elle est 5e.

Si, chez les garçons, la cérémonie du Ballon d'Or 2024 a apporté son lot de dramaturgie, ça n'a pas vraiment été le cas chez les filles. Favorite numéro une à sa propre succession, Aitana Bonmati a conservé son trophée. Elle profite surtout de l'année exceptionnelle du FC Barcelone, intouchable sur la scène nationale et continentale (vainqueur de la Ligue des champions). Le Barça compose d'ailleurs l'intégralité du podium avec Caroline Graham (2e) et Salma Paralluelo (3e). Derrière ce trio, un duo d'Américaines pour compléter le top 5, Sophia Smith (Portland, 4e), et la première joueuse de l'OL, Lindsey Horan (5e).

Hegerberg (14e), Chawinga 16e

Meilleure représentante de l'Olympique lyonnais pour cette sixième édition, la milieu de terrain était accompagnée de deux coéquipières dans les 30 premières places : Ada Hegerberg (14e), la première lauréate de l'histoire en 2018, et Tabitha Chawinga, transfuge du PSG à l'intersaison (16e). La Malawite était d'ailleurs présente au théâtre du Châtelet lundi soir, avec Michele Kang et Vincent Ponsot. Les deux autres Fenottes sont elles actuellement en sélection.

Pour compléter le palmarès, soulignons que l'ancienne entraîneure des Rhodaniennes, Sonia Bompastor, aujourd'hui à Chelsea, est quatrième du classement des meilleur(e)s coach(e)s. Emma Hayes (1re, Chelsea puis États-Unis), Jonathan Giraldez (FC Barcelone), son bourreau en finale de la compétition européenne, et Arthur Elias (Corinthians, Brésil) devancent la Française.