Après l’OL et London City, Michele Kang pourrait bien faire l’acquisition d’un autre club en Europe. L’Américaine s’intéresserait à Levante en Espagne.

La multipropriété fait moins de bruit chez les féminines que chez les garçons, mais Michele Kang suit les traces de son grand ami John Textor. Via sa holding, Kynisca Sports International, la philanthrope américaine a choisi d’investir largement dans le football féminin et n’hésite pas à faire l’acquisition de clubs. En février 2022, elle avait racheté le Washington Spirit avant de frapper un grand coup en rachetant 52% des parts de la section féminine de l’OL ces derniers mois. Toutefois, elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, investissant dans le club anglais du London City Lionesses, en D2 et faisant venir Jocelyn Prêcheur comme coach, et la star suédoise Kosovare Asllani. Cependant, Kang n’a jamais caché que son projet d’expansion visait un maximum de clubs et d’après le média espagnol Revelo, l’Américaine a des projets en Espagne.

Levante en perte de vitesse

Non pas du côté du FC Barcelone ou du Real Madrid, mais de Levante. Des discussions auraient déjà commencé entre toutes les parties, même si un accord n’est pas encore à l’ordre du jour. Néanmoins, un projet du côté de Levante plairait fortement à Michele Kang avec un centre d’entraînement flambant neuf comprenant un stade de 2 500 places, sept terrains et un lieu de vie pour les joueuses. De plus, la situation de la section féminine est loin d’être au beau fixe avec une réduction du train de vie et donc une belle opportunité pour Kang de redonner au club espagnol son lustre d’antan. Alors un quatrième club bientôt dans le giron de Kynisca Sports International ?