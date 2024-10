L’OL rappelle ses bouteilles d’eau potentiellement dangereuses

Mardi, des bouteilles d’eau vendues par l’OL ont fait l’objectif d’une procédure de rappel. En cause ? La présence d’un perturbateur endocrinien dans ces contenants en aluminium.

Dans sa stratégie marketing de ces derniers mois, l’OL avait choisi de mettre en vente des bouteilles d’eau réutilisables aux couleurs du club lyonnais. Finalement, les supporters qui avaient choisi de s’afficher avec leur club de cœur vont vite devoir renvoyer ou ramener ces contenants. En effet, mardi, l’OL a lancé un rappel de ses bouteilles d’eau plate. La raison ? L’une de ces gourdes contient une substance interdite, en l’occurrence un perturbateur endocrinien, le bisphénol A. Il entre dans la composition du vernis intérieur du bouchon de la bouteille.

Face à ce problème de santé, le club a donc lancé une procédure de rappel auprès des personnes qui avaient acheté cette bouteille via la boutique en ligne ou en magasin entre le 1er avril et le 7 octobre. Il faut alors rapporter le contenant au point de vente. Pour obtenir un remboursement, contactez le service client au 04 51 08 70 40 ou via le formulaire de contact : https://contact.ol.fr. La procédure de rappel prendra fin le 30 novembre.