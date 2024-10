Perri, l’autre atout offensif de l’OL

De plus en plus à son aise, Lucas Perri a réussi à se mettre en évidence offensivement dimanche contre Le Havre (0-4). La palette du Brésilien permet à l’OL d’avoir une capacité à exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Les plus anciens se remémoreront José Luis Chilavert ou encore Rodrigo Ceni. Il y a désormais Lucas Perri. Au contraire de ses deux compères sud-américains, le gardien brésilien ne tire pas les coup-francs ou les penaltys. Toutefois, son apport offensif dans son équipe est loin d’être négligeable. On en avait eu quelques aperçus durant la pré-saison, notamment face à l’Union Berlin, Perri a remis ça dimanche après-midi contre Le Havre. Dans la facile victoire normande, l’OL a montré un peu tout ce qui faisait la caractéristique du jeu souhaité par Pierre Sage et qui commence petit à petit à se mettre en place : attaques placées, jeu de transition, contre-pressing…

Cela a permis de rendre une copie plus que propre même s’il faudra attendre un cador pour être certain du renouveau lyonnais. Cependant, cette passe positive s’accompagne également d’une montée en puissance de Lucas Perri. Nicolas Puydebois a certes regretté de voir Corentin Tolisso "placer un mur" en fin de match sur un coup-franc havrais "alors que c’est censé être au gardien de le faire", l’ancien portier champion de France a souligné "le gros match de Perri".

L'OL peut varier ses différents temps de possession

Pourtant, à la différence des dernières sorties de l’OL, le Brésilien n’a pas eu besoin de se mettre en évidence défensivement. Face à des Normands assez inoffensifs, Perri n’a pas sorti l’artillerie du gardien moderne avec des arrêts façon handball ou des arrêts réflexes comme ce fut le cas face à Toulouse, aux Rangers ou contre Nantes. Il a été sobre, réussissant quelques sorties aériennes bien senties. Non, si l’ancien portier de Botafogo s’est illustré, c’est avant tout offensivement. Un comble pour un gardien, mais tellement dans l’air du temps. En le faisant venir en Europe, l’OL savait qu’il avait mis la main sur un élément pas embêté avec ses pieds et encore moins avec ses mains. La victoire contre Le Havre (0-4) a permis au numéro 23 lyonnais de montrer l’étendue de cette palette.

À la différence du match contre l’Union Berlin en amical durant l’été, Lucas Perri n’a pas fini la rencontre avec une passe décisive, mais ce fut presque tout comme. Sur le troisième but, son jeu long au pied enclenche l'action décisive conclue par Lacazette. Le quatrième est le fruit d'une relance à la main rapide vers l'autre moitié du terrain pour profiter du 2 contre 2 donné à Benrahma et Mikautadze. Dans le jeu souhaité par Pierre Sage, l’apport de Lucas Perri est non-négligeable. Même si l’heure n’est plus à comparer le Brésilien avec son concurrent Anthony Lopes, la promotion a offert à l’entraîneur lyonnais une nouvelle corde à son arc.

Une relance à la main de près de 70m

On l’a vu lors des matchs précédents et ce fut encore plus criant au Stade Océane. L'OL n’hésite jamais à relancer très court. Parfois à l’excès dans ce foot moderne, mais la qualité de pied de Perri permet aux Lyonnais de casser le pressing adverse et surtout de quasiment jouer de l’individuel en sautant les lignes. Le but du 3-0 intervient certes sur une phase arrêtée après un hors-jeu, seulement il illustre la volonté de Sage d’entourer un maximum Lacazette. Dans son duel, le capitaine a quatre coéquipiers autour de lui contre cinq Havrais. La projection de Tolisso, qui se régale de ces relances de Perri, permet à l’OL d’avoir cette présence au second ballon et d’attaquer l’espace. Cela a fait mouche une fois et aurait pu le faire une ou deux fois en première mi-temps.

Bon au pied, Lucas Perri l’est tout autant avec ses mains. Le club lyonnais a ironisé mardi sur ses réseaux sociaux en le comparant à Tom Brady, célèbre quarterback de NFL, mais Perri peut voir loin et relancer très loin avec son unique main droite. En acceptant de reculer et donc d’aspirer Le Havre, Pierre Sage a eu la volonté d’un jeu d’attaque rapide et son gardien n’en demandait pas tant. Une relance à la main qui va finir de l’autre côté de la ligne médiane sur la poitrine de Benrahma qui ne va avoir ensuite qu’à jouer le deux contre deux avec Mikautadze pour s’en aller marquer le 4-0. Les aptitudes de Lucas Perri ne seront pas utilisées à outrance par le staff lyonnais, mais avec le Brésilien, Pierre Sage peut varier les plaisirs et donc être plus difficile à lire pour l’adversaire.