Après leur succès du week-end dernier, les U17 de l'OL se rendent à Monaco ce mercredi. Au programme, une rencontre en retard de la 6e journée.

C'est encore fragile, mais progressivement, les U17 de l'OL semblent remonter la pente. Après trois défaites consécutives, les Gones ont battu successivement Air Bel (1-3) et l'Olympique Valence (2-1). De quoi repartir du bon pied dans ce début de saison en forme de montagnes russes. Avec treize points au compteur après huit matchs, les protégés d'Amaury Barlet sont actuellement septièmes, mais tiennent une opportunité de grimper au classement ce mercredi.

A l'occasion d'une rencontre en retard de la sixième journée, les jeunes Rhodaniens se déplacent à Monaco, pour une affiche programmée à 11 heures. L'ASM n'est pas au mieux, étant présentement classée douzième, soit antépénultième, avec neuf unités. Les Monégasques restent d'ailleurs sur trois revers d'affilée.

Le podium dans le viseur

En cas de nouvelle victoire, qui serait donc la troisième de rang, l'Olympique lyonnais peut espérer remonter sur le podium, même si cela dépendra aussi de l'OGC Nice, qui joue elle aussi ce 23 octobre, mais à 15 heures. A coup sûr en revanche, les coéquipiers de Mathieu Hoareau reviendraient à trois longueurs du leader, Saint-Etienne (dix-neuf), et à deux points de Saint-Priest, le deuxième (dix-huit). Un possible bond au classement, mais pour cela, il faudra éviter les trous d'air que peut connaître, et c'est logique, ce groupe.