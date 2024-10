OL Académie : les U17 stoppent l’hémorragie à Air Bel (1-3)

Battus trois fois de suite, les U17 de l’OL avaient entamé une longue descente au classement. Contre Air Bel, les joueurs d’Amaury Barlet ont endigué la spirale négative avec un probant succès (1-3).

La préparation estivale avait laissé imaginer de belles choses pour cette génération de U17. Le succès tout aussi convaincant dans le derby lors de la deuxième journée avait confirmé ces espoirs. Et puis, la machine s’est déréglée en un temps record pour finalement pointer en queue de tableau après seulement sept journées. Il faut dire que les trois revers consécutifs contre Lyon-La Duchère, Saint-Priest et Cavigal Nice la semaine dernière n’ont pas arrangé les affaires de l’OL. Une réaction était donc attendue de la part des joueurs d’Amaury Barlet du côté d’Air Bel, sixième avant le coup d’envoi. À Marseille, les jeunes Lyonnais ont sorti le match qu’il fallait pour repartir avec les trois points.

Les Lyonnais remontent à la 8e place avec un match en moins

Malgré les absences de Rémi Himbert et Axel Barreau retenus avec l’équipe de France U17, Barlet a pu compter sur un autre international français pour débloquer la situation. D’une frappe lourde dans la lucarne, Doganay a ouvert le score juste avant la pause (41e) et mis l’OL sur les bons rails. Le but du break à l’heure de jeu de Hoareau a donné un peu d’air aux Lyonnais, qui restent malgré tout fragiles. La réduction du score d’Air Bel à un quart d’heure de la fin aurait pu complètement inverser la tendance de cette rencontre. Seulement, les U17 ont tenu bon et ont même pris le large avec un penalty de Mavudia à sept minutes de la fin du match.