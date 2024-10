Amandine Henry (ex-OL) et les Bleues, c’est fini

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Amandine Henry a annoncé mettre un terme à sa carrière en équipe de France. L’ancienne milieu de l’OL aura évolué à 109 reprises sous le maillot des Bleues.

L’histoire restera contrastée et contrariée à plus d’une reprise. Parmi les meilleures milieux de l’histoire du football français féminin, Amandine Henry est pourtant loin d’avoir vécu un long fleuve tranquille avec les Bleues. Mise à l’écart sous Bruno Bini puis sous Corinne Diacre, l’ancienne joueuse de l’OL est toujours revenue en sélection, mais le total de 109 capes aurait pu être bien plus élevé sans ces histoires. Quoi qu’il en soit, le cap des 110 ne sera jamais atteint puisque la Nordiste a annoncé dimanche sa retraite en équipe nationale. "J'ai eu l'immense honneur de porter ce maillot, la fierté de défendre nos couleurs avec ferveur et le bonheur de partager des moments inoubliables avec mes coéquipières."

Une fin de carrière au Mexique

N’ayant jamais réussi à remporter un titre avec les Bleues, Amandine Henry a donc choisi de ne pas faire tirer l’aventure jusqu’à l’Euro 2025 en Suisse. L’élimination en quarts de finale des JO 2024 contre le Brésil restera ainsi comme son dernier match avec la France. À 35 ans, Henry va désormais se concentrer à 100 % sur son expérience mexicaine avec le club du Deportivo Toluca. Elle a d’ailleurs marqué de la tête durant le week-end.