Lacazette - Mikautadze, une disette qui n’inquiète pas à l'OL

Censés être les fers de lance de l’attaque de l’OL, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze brillent par leur disette. Pierre Sage ne se montre pas plus inquiet que cela.

Heureusement qu’il y a eu la Ligue Europa, autrement le duo afficherait un zéro pointé sur toute la ligne. Au moment de la signature de Georges Mikautadze à l’OL, tout le monde se prenait à rêver d’une association fructueuse avec Alexandre Lacazette. Deux des meilleurs buteurs de la saison passée réunis sous le même maillot, il y avait de quoi avoir l’eau à la bouche. Pour le moment, l’association s’est limitée à une heure de jeu contre Strasbourg, avec un peu de frustration chez l’un (Lacazette), beaucoup d’inefficacité chez l’autre (Mikautadze). Et même quand ils ne sont pas associés, les deux buteurs sont loin d’être en réussite. Pour la première fois depuis plus de dix ans, le capitaine lyonnais n’a toujours pas trouvé le chemin des filets après six journées de Ligue 1.

Heureusement pour Lacazette, son doublé contre les Rangers lui a donné du baume au cœur, alors qu’il a touché les poteaux à trois reprises en championnat. Paye-t-il son manque de repos après les JO 2024 ? Il assure que non et que cela reste avant tout une question de confiance. Le numéro 10 a en tout cas celle de son entraîneur. Malgré des approximations techniques et une disette qui perdure, Pierre Sage maintient son capitaine dans le onze et cherche à le laisser un maximum sur le terrain.

Mikautadze a raté le coche à Rennes

En faisant ce choix, Georges Mikautadze et Gift Orban, les deux solutions de change, en pâtissent logiquement. Mais, c’est avant tout vers le Géorgien que les regards se tournent. En raison de son prix, de son retour dans son club formateur et tout simplement des attentes. En ratant son penalty à Rennes dès la première journée, Mikautadze a loupé une belle occasion de lancer parfaitement son aventure à l’OL et surtout de s’éviter toutes ces interrogations qui sont aujourd’hui bien présentes. Depuis le début de la saison, il a eu six occasions franches de marquer d'après Opta, n'en convertissant aucune, soit l'un des pires différentiels sur le Vieux Continent en ce début de saison.

Entre manque de confiance et un environnement qui n’aiderait pas à être pleinement concentré sur le sportif, l’ancien Messin est dans la tourmente. Mais, là encore, Sage joue le rôle du bon père de famille qui ne veut pas enfoncer son joueur. "Georges change de statut, il est jeune et il apprend, avait répondu le technicien après la victoire contre Nantes. Sa période de disette correspond à une période où il joue moins (133 minutes depuis Strasbourg), mais il m'envoie des signes pour avoir plus de temps de jeu. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe. Les choses sont claires pour ceux qui ont moins joué et les attitudes changent."

Pas d’inquiétude donc dans les rangs lyonnais. Pour le moment, l’OL réussit à gagner ces derniers temps sans ses deux gâchettes. De quoi espérer des jours encore meilleurs quand les deux règleront la mire ?