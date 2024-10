OL : comme Nuamah, Orban et Zaha ont aussi été sanctionnés

Arrivé en retard à l’entraînement avant Toulouse, Ernest Nuamah avait été placé hors du groupe. Wilfried Zaha et Gift Orban ont, eux aussi, été sanctionnés par Pierre Sage après Rangers - OL.

Sa mise au point avait été plus que directe et avait au moins eu le mérite d’envoyer un vrai message à son groupe. Quand certains se questionnaient sur la gestion de Pierre Sage et sa faculté à changer (trop ?) souvent de groupe, l’entraîneur de l’OL a apporté une réponse claire : les choix sont avant tout liés à des problèmes de comportement et ceux qui ne respectent pas le cadre se mettent eux-mêmes en dehors.

Il n’est pas question de performances sur le terrain, mais bien de l’implication mise sur le rectangle vert et à l’entraînement. "J’ai un discours très clair avec ceux qui ne jouent pas ou moins. Je leur ai dit qu’il est difficile pour moi de les évaluer en tant que footballeur, avait déclaré Sage après OL - Nantes (2-0). J’ai besoin de les évaluer sur d’autres choses, donc si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel qu’ils doivent être, j’estime qu’ils ont encore besoin d’un peu de temps pour revenir dans l’équipe."

Le comportement individualiste ne passe pas

Cette réponse faisait écho à la question de savoir pourquoi, le jeudi, Tanner Tessmann et Warmed Omari étaient hors du groupe et que trois jours plus tard, ce fut Wilfried Zaha et Gift Orban. Le comportement était donc au cœur du problème et comme Ernest Nuamah une semaine plus tôt, les deux offensifs ont été sanctionnés par le staff. C’est ce qui se disait en coulisses depuis dimanche dernier, mais L’Équipe nous apprend que cette sanction est intervenue suite au match contre les Rangers. Zaha et Orban auraient traîné des pieds pour participer à un travail physique pour ceux qui n’avaient pas ou peu joué en Écosse. Ni une, ni deux, Pierre Sage a donc choisi de sévir et de rester sur sa ligne de conduite.