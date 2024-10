Après Tessmann et Omari à Glasgow, Orban et Zaha ont été laissés hors du groupe pour OL - Nantes. Un choix assumé par Sage qui ne se cache pas.

À chaque week-end son turnover. Il n’est pas là question du onze titulaire, mais bien des joueurs qui seront laissés sur le carreau pour les matchs de l’OL. À Toulouse, Ernest Nuamah, sanctionné d’un retard, et Gift Orban sont restés à Lyon. Contre les Rangers, ce fut Tanner Tessmann et Warmed Omari. Trois jours plus tard, les recalés étaient encore différents avec Orban et Wilfried Zaha, obligés de regarder OL - Nantes (2-0) en tribunes. Si cette rotation peut interpeller sur la gestion du groupe par Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais ne s’est pas caché au moment d’expliquer son choix.

En plus des prestations sur le terrain les jours de match, les semaines d’entraînement sont loin d’être superflues dans son approche et ses décisions. "J’ai un discours très clair avec ceux qui ne jouent pas ou moins. Je leur ai dit qu’il est difficile pour moi de les évaluer en tant que footballeur. J’ai besoin de les évaluer sur d’autres choses donc si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel qu’ils doivent être, j’estime qu’ils ont encore besoin d’un peu de temps pour revenir dans l’équipe, étant donné qu’ils ne sont pas dans le projet à la hauteur de l’engagement que je recherche et que les autres mettent. Qu’ils se mettent en conformité avec ça et ils auront un avenir meilleur."

Nuamah a retenu la leçon, un peu trop...

Le message est clair de la part du coach lyonnais et ressemble à une vraie mise en garde pour tout son groupe. Car si Orban et Zaha sont les fautifs du week-end, ce crédo fonctionne pour l’ensemble de l’effectif lyonnais. Jeudi, Ernest Nuamah avait eu le droit à sa petite remontrance à Glasgow, Sage estimant qu’il avait "joué pour lui et pas pour l’équipe". Le message a été passé, peut-être un peu trop pour son coach. « À un moment, il peut enrouler et frapper et finalement, il choisit de décaler Lacazette pour la jouer collectif. C’est bien, mais il aurait dû choisir l’individuel cette fois (sourires)". Au moins, Pierre Sage ne pourra pas dire que le Ghanéen n’a pas écouté et c’est avant tout cette attitude que le coach recherche.