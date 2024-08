Samedi contre Monaco, Pierre Sage disposera pour la première fois du duo Alexandre Lacazette - Gorges Mikautadze. Une association prometteuse sur le papier, reste à la mettre en ordre de marche.

Au vu de la performance lyonnaise à Rennes dimanche dernier (défaite 3-0), son retour ne pourra faire que du bien. Après un été placé sous le signe des JO et de sa décision de poursuivre dans le Rhône plutôt que d’aller découvrir l’Arabie saoudite, Alexandre Lacazette rejouera samedi avec l’OL face à Monaco. Reste à savoir si Pierre Sage choisira de le titulariser ou de le faire rentrer un peu plus tard. Cela pose également la question de son association avec Georges Mikautadze, prévu comme son successeur au club.

Avant d’évoquer le duo que ces deux garçons pourraient former, il faut revenir sur le début de l’aventure du Franco-géorgien. Arrivé le 18 juillet, il a depuis eu le temps de jouer quatre rencontres (trois amicales). S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, l’ancien Messin a su se rendre disponible dans le jeu et afficher ses qualités techniques. Ne lui reste plus qu’à faire progresser ses automatismes avec ses partenaires afin qu’ils le servent dans les meilleures conditions. Le gros point noir, c’est forcément ce penalty manqué au Roazhon Park qui aurait pu changer le cours de la partie.

Le retour de Lacazette, positif pour Mikautadze ?

Avant cela, il s’était montré le plus remuant et dangereux pour l’arrière-garde rennaise. Il faut donc espérer pour l’Olympique lyonnais que cet échec ne lui trotte pas trop longtemps dans la tête. "C’est une entrée en matière compliquée. Il hérite d’un penalty qui aurait pu remettre l’équipe sur les bons rails, mais il le rate. Il ne se met pas en confiance pour la suite. Maintenant, on sait que chez un attaquant, ça peut se débloquer très rapidement, nous a confié Cédric Bardon, ancien élément offensif rhodanien entre 1994 et 1998. Dès qu’on commence à marquer, on peut enchaîner assez facilement. Mais c’est sûr que ça aurait mieux qu’il le transforme pour relancer la rencontre."

Avec le retour du capitaine, il est possible que Mikautadze retrouve un peu de sérénité. La lumière s’est beaucoup attardée sur lui ces dernières semaines, et cela a pu amener une grosse pression sur les épaules du footballeur de 23 ans. Désormais, ce qui va être intéressant, c’est d’observer comment Pierre Sage compte gérer les deux avants-centres. Cet été, il a notamment travaillé le 4-4-2 avec cette idée en tête. Le tout sera de savoir si elle se matérialisera. Il existe aussi la possibilité d’évoluer en 3-5-2, même si ce schème semble moins privilégié par l’entraîneur jurassien.

Sage n'exclut pas d'en laisser un sur le banc

Face à ce choix qui sera clairement important dans la saison de l’OL, le coach de 45 ans s’est laissé la porte ouverte. "Il y a deux manières de les associer : soit dans un même match sans qu’ils jouent ensemble, en répartissant le temps de jeu, soit en les titularisant réellement en même temps dans la même rencontre. C’est pour ça qu’on a visité d’autres organisations durant cette préparation. Mais dans tous les cas, c’est plutôt des multiples solutions plutôt qu’un gros problème. Ce sera la vérité de l’instant et le besoin de chaque affiche qui conditionneront tout ça, a-t-il exposé. A partir du moment où l'un et l’autre seront performants, je me creuserais la tête positivement pour trouver des solutions à cette équation."

Sur le papier, les deux buteurs partagent quelques similitudes, même si les profils ne sont pas exactement les mêmes. "Je peux jouer seul ou à deux devant. Je pense qu’on sera assez complémentaire, car j’imagine qu’il peut plus aller chercher le ballon dans les pieds, décrocher, et moi plus aller dans la profondeur", déclarait à propos de leur association Mikautadze.

Dans l’idée, ils peuvent être utilisés en même temps, mais cela nécessitera certainement des ajustements et un peu de dépassement de fonction de part et d’autre. Il faudra aussi travailler sur l’animation autour d’eux. "Ils disposent de profils similaires, il faudra donc trouver la bonne formule pour les faire jouer ensemble. C’est toujours difficile de faire cohabiter deux joueurs aux caractéristiques semblables, mais on connaît les capacités de Lacazette, qui peut jouer un peu plus en retrait, en soutien de Mikautadze", prévoit Cédric Bardon.

Un duo alléchant sur le papier

Une chose est sûre, c’est avec une certaine impatience que les supporters et les observateurs attendent de les voir à l’œuvre tous les deux. "J'ai hâte, comme tout le monde, affirmait l’international géorgien (29 capes). J’ai envie de travailler avec lui parce que c’est un grand attaquant. Je m’inspire un peu de lui aussi et on verra comment ça va se passer, j’espère le mieux possible. On ne se connaît pas encore, j’ai parlé une fois avec lui, c’est tout. Ce qui est prévu, c'est de jouer ensemble, mais je ne sais pas exactement ce que le coach va faire, je ne suis pas sa tête."

Cette profusion de solutions offensives à disposition de Pierre Sage est alléchante, mais elle ne devra pas masquer un autre souci constaté dimanche à Rennes : les transitions défensives. "Abondance de bien ne nuit jamais. Mais l’urgence, dans un premier temps, c’est de trouver une stabilité défensive, car on a vu lors de la première journée que c’était de ce côté-là qu’il y avait un problème, a souligné Cédric Bardon. Après, on sait que Lacazette peut marquer, Mikautadze a su le faire aussi l’an passé, et il devra confirmer cette saison." Si les deux joueurs parviennent en effet à poursuivre sur leur dynamique respective, l’OL peut effectivement croire en des lendemains qui chantent.