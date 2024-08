OL : Selma Bacha absente plusieurs semaines

Opérée de la cheville, Selma Bacha manquera le début de saison. La défenseure sera absente pendant plusieurs semaines, même si la durée exacte n'a pas été communiquée.

C'est une gêne qu'elle avait depuis un moment et qu'il fallait soigner. Mardi, Selma Bacha a subi une intervention chirurgicale afin de soulager une cheville douloureuse. Même si elle a pu tenir sa place durant les Jeux olympiques (quatre matchs disputés, trois titularisations), l'internationale française a préféré se faire opérer dans le but de revenir à 100% plus tard dans la saison.

En attendant, elle va suivre un protocole de rééducation et de réathlétisation, l'éloignant des terrains durant un bon moment. Dans le communiqué publié ce mercredi, le club n'a pas donné de date précise concernant son retour. Néanmoins, un nouveau point doit être fait dans plusieurs semaines, laissant penser que son absence se comptera en mois.

Svava, presque sans concurrence à gauche

Tandis que ses coéquipières ont repris le chemin de l'entraînement en ordre dispersé, avant un départ en stage à Tignes jeudi, puis une rencontre amicale le 31 août contre le Madrid CFF, la latérale gauche entamera elle son processus de retour. Pour commencer l'exercice 2024-2025, les Fenottes et leur entraîneur Joe Montemurro s'appuieront donc sur la recrue Sofie Svava. La Danoise bénéficiera d'un important temps de jeu puisque le départ de Perle Morroni a réduit la rotation sur ce poste.