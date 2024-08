L’OL féminin ira en stage à Tignes fin août

Dans le cadre de la préparation estivale, l’OL féminin effectuera également un stage. À la différence des garçons, pas de départ à l’étranger, mais bien du côté de Tignes fin août.

Quand la reprise de la Ligue 1 est fixée au week-end prochain pour les joueurs de Pierre Sage, chez les féminines, l’attente va être encore longue. Avec la suppression du Trophée des championnes cette saison, la reprise de la compétition n’aura lieu qu’au week-end du 21 septembre avec un déplacement à Fleury. Cela fait loin, mais cela permettra aux joueuses internationales de pouvoir couper un peu et de revenir à Décines avec près de trois semaines de préparation. Ce ne sera pas du luxe pour Joe Montemurro qui doit composer avec un groupe amputé de plusieurs éléments en raison des Jeux olympiques de Paris. Toutefois, le nouvel entraîneur de l’OL a pu récupérer quelques joueuses au moment de la reprise le 1er août avec les retours de Damaris, Daniëlle van de Donk ou encore Sofie Svava, nouvelle recrue.

Quid des matchs amicaux ?

En attendant le retour des internationales françaises, de Vanessa Gilles ou encore Ellie Carpenter, la préparation estivale bat son plein pour les Fenottes. Avec plus d’un mois et demi pour travailler, le staff lyonnais a tout le loisir d’étalonner le travail. Le plus gros aura lieu d’ailleurs à l’occasion d’un stage en haute altitude. Les coéquipières d’Ada Hegerberg poseront leurs valises du côté de Tignes pour leur stage d’été qui se déroulera à la fin août, à partir du 22 et ce pendant une semaine. Ce n’est pas la première fois que les Fenottes font escale dans ce coin des Alpes. En 2020, l’OL féminin avait déjà effectué son stage estival à Tignes. Un retour aux sources donc.