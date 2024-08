C’est la préparation pour tout le monde, les matchs s'enchaînent, même pour l’Académie. Quand les U17 s’imposent, les U19 s’inclinent…

Ce mercredi 7 août, l’équipe d’Amaury Barlet s'est imposée sur le score fleuve de 10-0 face à l’équipe américaine de Florida. Les Lyonnais sont rentrés au vestiaire à la pause en menant 4-0. Les buts de la rencontre sont signés Tirault, Hoareau, Bouabdellah, des doublés pour Mavudia et Negri, et enfin un triplé pour Soumah. Les jeunes Lyonnais se sont donc offerts un troisième succès en trois matchs de préparation. De la confiance engrangée non négligeable avant la reprise du championnat. Ce sera contre l’ASPTT Marseille le 25 août prochain. La saison passée, les U17 n'avaient pas brillé avec une neuvième place acquise (sur quatorze). Avec le retour d'Amaury Barlet aux commandes, la donne sera peut-être différente.

Les U19 pas assez hermétiques défensivement

Alors que le dernier match a vu les hommes de Jordan Gonzalez l'emporter (3-1) face au FC Vaulx-en-Velin, pensionnaire de R1 en séniors, les Lyonnais se sont de nouveau frotter à une formation "d'adultes" ce mercredi 7 août. Mais le score a été tout autre face La Chapelle-de Guinchay, autre équipe de R1. Menés 3-0 à la pause, les U19 n'ont pas réussi à inverser la tendance dans le deuxième acte et se sont inclinés sur le même score. Après leur défaite (3-4) face au FC Servette pour leur premier amical, les coéquipiers de Rémi Himbert continuent à encaisser trop de buts, malgré le retour de Llhaona dans le but. Sur les trois matchs, l'OL a encaissé huit buts. Jordan Gonzalez devra rectifier le tir avant la reprise du championnat prévue le 25 août face à Clermont.