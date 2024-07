OL Académie : les U19 et U17 ont lancé leur série d’amicaux

Ce week-end, les U19 et les U17 de l’OL ont disputé leur premier match amical de l’été. Si les ainés se sont inclinés contre le Servette Genève (3-4), les joueurs d’Amaury Barlet n’ont fait qu’une bouchée du club suisse (4-0).

Ayant repris l’entraînement il y a une dizaine de jours, les U19 et les U17 commencent gentiment à monter en intensité dans cette préparation. Avec les deux changements à la tête des équipes, Jordan Gonzalez et surtout Amaury Barlet apprennent à connaitre leurs joueurs. En attendant le retour du championnat fin août, les deux catégories d’âge de l’OL ont entamé leur programme de matchs amicaux durant cette préparation. Les U19 et les U17 avaient rendez-vous à Meyzieu pour deux matchs contre le Servette Genève samedi.

Deux matchs divisés en six quarts d'heure de jeu

Les résultats ont été différents puisque les ainés entraînés par Gonzalez se sont inclinés 3-4 face à leurs homologues suisses. Bien revenus dans la partie grâce à Benlahlou et Himbert pour recoller à 3-3, les jeunes Lyonnais ont finalement cédé une quatrième fois en fin de match. Avec les présences des trois 2006 Hérinirainy, Charifou et Benlahlou, les U19 ont fait une batterie de tests, copiant le schéma utilisé par Pierre Sage contre Chassieu, avec un changement d’équipe tous les quarts d’heure.

Dans le même temps, à quelques mètres, les U17 de Barlet ont eu bien moins de difficultés face au Servette. Composé de joueurs de 2008 et 2009, l’OL a déroulé face à la formation helvète avec un large succès 4-0. Si Rémi Himbert a été surclassé dans la catégorie du dessus, Mavudia, Soumah, Nechab et Tirault se sont chargés du festival offensif dans une rencontre là encore découpée en quarts d’heure de jeu.