L’OL dévoile la nouvelle organisation de l’Académie

Avec la promotion de Pierre Sage à la tête de l’équipe première, l’OL a dû opérer quelques changements au sein de l’Académie. Le duo Fabien Caballero - Johann Louvel chapeautera le centre de formation.

En réussissant son passage sur le banc de l’OL et en poussant John Textor à lui offrir un contrat de deux saisons supplémentaires, Pierre Sage a forcément entraîné un remaniement au sein de l’Académie. Revenu entre Rhône et Saône pour succéder à Jean-François Vulliez comme directeur du centre, il ne sera finalement resté que quatre mois à ce poste. Avec la nomination de Sage à la tête de l’équipe première, une nouvelle organisation a donc été mise en place à Meyzieu, et ce, de façon définitive.

Ayant remplacé au pied levé Pierre Sage à la tête de l’Académie, Fabien Caballero va désormais occuper le poste de manager général, comme révélé par Olympique-et-Lyonnais il y a deux mois. Ayant pour mission "d'organiser et de faire vivre l’Academie en accord avec la politique sportive définie par la direction du club", Caballero formera un duo avec Johann Louvel qui débarque comme directeur technique du centre de formation.

Les U19 et U17 changent de coachs

Les deux nouveaux hommes forts de la formation lyonnaise continueront à mettre en place la méthodologie souhaitée par Pierre Sage à l’été 2023 et seront en étroite relation avec l’entraîneur lyonnais. Ce duo n’est pas le seul changement au sein de l’Académie. Comme annoncé, Jordan Gonzalez et Amaury Barlet intervertissent leurs équipes avec chacun un nouvel adjoint.

Rémy Kaleche, ancien du CS Neuville, accompagnera Gonzalez en U19 tandis que Samy Saci, passé par Angers ou Jura Sud, secondera Barlet chez les U17. Enfin, la préformation et l’école de foot reste sous la direction de Nicolas Brun, qui occupait un rôle hybride comme coach U16 quand les joueurs de cette génération disputaient des amicaux.