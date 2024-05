Avec le maintien de Pierre Sage comme entraîneur de l’équipe première, l’OL Académie va logiquement subir une restructuration dans les prochaines semaines. Directeur par intérim, Fabien Caballero va devenir manager général.

En annonçant que Pierre Sage serait de nouveau l’entraîneur principal de l’OL la saison dernière, John Textor a forcément donné le sourire aux supporters lyonnais. Toutefois, cette décision n’est pas sans conséquence, notamment au sein de l’OL Académie. En effet, pour assurer son rôle en équipe première, Sage avait délaissé son poste de directeur du centre de formation, cinq mois seulement après son retour entre Rhône et Saône. La tâche avait été confiée à Fabien Caballero jusqu’à la fin de la saison, mais l’ancien recruteur de l’Académie ne poursuivra pas cette mission. Ce n’était pas la direction qui avait été prise de toute façon et selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Caballero va désormais occuper le rôle de manager général de l’Académie.

Friio ne confirme pas Louvel comme futur directeur de l'Académie

Un rôle plus large que la simple gestion du recrutement des jeunes pour les différentes catégories et qui devrait lui permettre de travailler en binôme avec le futur directeur du centre de formation. Ce ne sera pas une solution interne, mais bien venant de l’extérieur avec la venue de Johann Louvel à partir de la saison prochaine. Ce dernier a notamment opéré du côté de Nice et du Havre. La nouvelle avancée par L’Équipe n’a pas été confirmée par David Friio mais le directeur sportif a concédé lors du média day organisé par le club ce mardi qu’il y aurait bien "une restructuration à venir de l’Académie" et qui sera bientôt communiquée.