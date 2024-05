A l'issue du succès de l'OL 2 à 1 face à Strasbourg, et de la qualification des Lyonnais pour la Ligue Europa, David Friio, directeur sportif, est revenu sur cette saison complétement folle.

Que ressentez-vous après ce succès qui envoie l'OL en Ligue Europa ?

David Friio : Je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans la tête, mais il y avait beaucoup d'émotion et de bonheur. Même si on écrit ce script pour Netflix, on ne peut pas l'inventer. C'est incroyable, à l'image de ces dernières semaines, les remontées, les scores prolifiques, un penalty loupé, un autre transformé... C'est un grand bonheur et la conséquence d'un grand investissement de tout le monde à l'OL.

Comment qualifierez-vous cette saison ?

On ne peut pas la qualifier. C'est une catastrophe que l'on transforme en rêve. On se retrouve six mois après 6e du championnat et qualifié pour une coupe d'Europe alors que nous étions morts et enterrés après quatorze journées.

"Notre parcours est incroyable"

Quelles ont été les clés de cette remontée ?

C'est un peu tout. Il y a eu une prise de conscience, un mercato, une osmose dans le groupe et de la compétitivité. Ce furent des semaines de bonheur car à l'entraînement, on a vu que la mayonnaise prenait et que les résultats suivaient. Notre parcours est incroyable. Mais attention, la saison n'est pas finie. Nous allons savourer cette sixième place et préparer la finale de la Coupe que l'on veut gagner.

L'OL sera-t-il plus léger pour la finale avec sa qualification acquise ?

On dit ça maintenant, mais lorsqu'on approchera du grand rendez-vous, la pression va monter naturellement. Un trophée ne se galvaude pas, c'est quelque chose que le club attend depuis longtemps. Il faut voir le public qu'on a eu ce (dimanche) soir, les 15.000 fans à Lille donneront de la voix et nous allons chèrement vendre notre peau.

"Pierre Sage est devenu un entraîneur légitime"

Pierre Sage est-il l'homme du renouveau ?

Il fait partie d'un tout. C'est incroyable ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. On a vécu des choses ensemble et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a amené du calme. C'est quelqu'un d'intelligent, de posé et je pense qu'à cet instant de la saison, lorsqu'on était en difficulté, il a réussi à poser les choses de manière claire.

Avec le mercato et la meilleure dynamique, il a pu mettre en place son projet, ce qui a été payé car maintenant, on a un fond de jeu. On performe au niveau que l'on doit être. Quand on prend la décision de le nommer, c'est du match par match et je vois son évolution personnelle. Il gagne vite en expérience, apprend de chaque rencontre et est devenu un coach légitime.