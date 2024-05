OL, Strasbourg, Sage, Lopes... votre avis nous intéresse

En ce lundi 20 mai, Tant qu'il y aura des Gones attend vos avis sur les thèmes qui vont animer l'émission du jour. Il sera notamment question de Pierre Sage et d'Anthony Lopes.

Une dernière émission pour parler de la Ligue 1 version 2023-2024. Ce lundi à 19 heures, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et leur invité Antoine Philippon, gardien du GOAL FC, reviendront sur le succès arraché dans le temps additionnel de l'OL contre Strasbourg (2-1). Cette affiche, comme la prolongation de Pierre Sage et la possible dernière apparition d'Anthony Lopes avec l'Olympique lyonnais, seront les trois thématiques de TKYDG ce 20 mai.

Sage prolongé, la dernière pour Lopes ?

Pour commencer, un retour sera fait sur la victoire de dimanche qui permet aux Rhodaniens de terminer sixièmes et donc directement qualifiés pour la Ligue Europa en 2024-2025. Ensuite, il sera temps de parler de l'entraîneur de 45 ans, bientôt officiellement prolongé, comme l'a indiqué John Textor. Enfin, le cas Anthony Lopes conclura ce nouvel opus. Très ému après la rencontre, le portier n'a pas annoncé son départ à l'issue de la saison, mais ses larmes et ses échanges avec le public et ses partenaires trahissaient un vraisemblable au revoir. Le natif de Givors a possiblement joué son dernier match à Décines, et potentiellement le dernier également avec l'OL si Lucas Perri dispute la finale de la Coupe de France.

Vous pouvez répondre à la thématique de votre choix dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous afin que vos avis soient mis en lumière lors de l’émission.

