Mercato : Alexandre Lacazette et l’OL vont discuter de l’avenir

Lacazette (OL) et Ayyoub Bouaddi (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Convoité par certains clubs étrangers, Alexandre Lacazette a prévu de discuter de l’avenir avec les dirigeants lyonnais à l’issue de la saison.

Un exercice moins prolifique que le précédent, mais avec 22 réalisations en 34 rencontres, Alexandre Lacazette a joué son rôle de leader, surtout lors de la deuxième partie de saison. On l’a notamment vu dimanche, puisque c’est lui qui a envoyé l’OL vers la Ligue Europa en inscrivant un doublé lors de la victoire face à Strasbourg (2-1).

"J’ai failli péter les plombs"

Mais comme ses coéquipiers, il a aussi connu un énorme passage à vide lors des premiers mois de compétition. L’automne en particulier fut difficile pour l’ex-Gunner. "Pendant cette période, je ne m’entendais pas bien avec le coach (Fabio Grosso, NDLR). C’est là où Pierre Sage m’a rassuré, m’a dit que j’étais légitime de dire ce que je pensais, ça fait du bien d’entendre cela du staff. Avec Laurent Blanc, on était étonné qu’il se soit fait virer, on l’appréciait, a-t-il confié lors d’un entretien à Canal +. C’est peut-être notre faute aussi. Fabio Grosso est un entraîneur à avoir en début de saison. Il a voulu tout changer et mettre en place une manière de travailler qui ne nous correspondait pas. Quand il me met sur le banc, j’ai failli péter les plombs. Je ne l’ai pas fait pour l’équipe et le club. En plus, je n’étais pas bon en remplaçant."

Interrogé également sur son avenir, lui dont le nom circule en Arabie Saoudite entre autres, l’avant-centre n’a pas affirmé qu’il serait encore là en 2024-2025 pour mener cette formation. "Oui, j’ai entendu (au sujet de l'intérêt saoudien). Pour mon futur, je veux attendre la finale pour discuter. Après, on va se poser avec le club et échanger", a-t-il confié. Rappelons que Lacazette n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique lyonnais. L’été s’annonce donc chargé pour l’attaquant, qui outre ces questions sur la suite de sa carrière, pourrait disputer les Jeux olympiques.