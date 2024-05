Au lendemain de la dernière de la saison en Ligue 1 pour l'OL, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" sera bien présente en ce lundi de Pentecôte. Elle recevra le gardien du GOAL FC, Antoine Philippon.

Pas de repos pour les braves. En ce 20 mai, soit le lundi de Pentecôte, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne s’octroiera pas de break avec un week-end prolongé. Après la spéciale Pierre Sage, une émission aura bien lieu lundi prochain à 19h afin de débriefer l’actualité de l’OL. Il y aura de toute façon des choses à dire avec Antoine Philippon, gardien du GOAL FC.

Avec son entraîneur Nicolas Puydebois sur le même plateau, le portier pourra réagir à ce qui se passe autour du club lyonnais et il y aura de la matière. Entre la dernière de la saison à domicile contre Strasbourg, la qualification ou non en Coupe d’Europe après cette 34e journée de Ligue 1 et la finale de la Coupe de France contre le PSG, ce sera encore une émission riche et variée.

Pour rappel, cet opus de TKYDG sera diffusé en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.