OL - Strasbourg : Lepenant seul absent dans les rangs lyonnais

Johann Lepenant lors de Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Mama Baldé de retour à l’entraînement, Pierre Sage peut compter sur un groupe presque au complet contre Strasbourg. Seul Johann Lepenant fait défaut dans l’effectif de l’OL.

L’OL se doit de "finir le travail". Ce vendredi, Pierre Sage n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de l’objectif contre Strasbourg dimanche soir (21h). Après être revenus des entrailles de la Ligue 1, enchaîner les victoires et avoir désormais leur destin entre les mains, les Lyonnais n’ont pas d’autre choix que de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Il faudra pour cela un nul ou une victoire contre les Alsaciens, même si seuls les trois points seront beaux pour l’entraîneur lyonnais. Pour cet ultime rendez-vous de championnat, Sage pourra de nouveau compter sur un groupe quasi au complet.

Pas de surprises à venir dans le groupe lyonnais

Touché contre Clermont, Mama Baldé a fait son retour à l’entraînement collectif ce vendredi. Il faudra donc de nouveau faire des choix, en sachant que "la règle des quatre joueurs qui n’ont pas joué les quatre derniers matchs est toujours en vigueur" au moment de composer le groupe lyonnais. Pour les placardisés des dernières semaines, cela veut donc dire qu’il n’y aura pas de grosses surprises et qu’ils seront logiquement hors du groupe et en tribunes au Parc OL. Johann Lepenant n’a lui pas besoin d’attendre que Pierre Sage dévoile ses choix puisqu’il est déjà forfait pour cet OL - Strasbourg de la 34e journée. L’entraîneur lyonnais n’a pas voulu en dire plus sur la nature, mais a confirmé que le milieu "est indisponible, comme Justin Bengui".