Entraînement en public le 21 mai avant la finale OL - PSG

Afin de faire monter la température avant la finale de la Coupe de France, l’OL a décidé d’ouvrir l’entraînement au public. Il aura lieu le mardi 21 mai à 17h30.

Il y a encore un match de championnat à jouer et une qualification en coupe d’Europe à aller chercher dimanche, mais forcément que la finale de la Coupe de France est aussi dans les têtes des joueurs de l’OL et des supporters. Dans une semaine, les Lyonnais auront la possibilité de décrocher un premier trophée depuis 2012 et la victoire contre Quevilly. Le duel est de taille face au PSG, mais Pierre Sage et l’ensemble du club comptent sur le soutien populaire pour renverser le géant parisien. Que ce soit à Lille avec les 15 000 supporters présents ou à Décines avec la fan zone.

Seulement, avant ce rendez-vous, l’OL a décidé de faire monter la température et le palpitant de tout un peuple. Au lendemain du lundi de Pentecôte et deux jours après une potentielle qualification en Coupe d’Europe, le club invite les supporters à venir assister à une séance d’entraînement en public des hommes de Pierre Sage. À 17h30 le mardi 21 mai, juste après la sortie des cours, Alexandre Lacazette et consorts se "produiront" devant leurs supporters.