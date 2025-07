OL : Khalis Merah adoubé par Corentin Tolisso

Après la victoire 4-0 de l’OL face à Majorque en match amical, Khalis Merah a reçu un joli soutien de la part de Corentin Tolisso.

Le match amical entre l’OL et Majorque a tourné à la démonstration en première période pour les hommes de Paolo Fonseca. Au terme des 90 minutes, une large victoire 4-0. Mais malgré le score et l'aspect amical, de rudes duels se sont disputés. Durant la rencontre, Khalis Merah a été victime d’une grossière faute du numéro 8 espagnol Manuel Morlanes. Un geste qui a fait sortir Corentin Tolisso de ses gonds. Le champion du monde 2018 n’a pas hésité à s’emporter verbalement contre le Majorquin, reprochant aussi les nombreuses fautes commises par ce dernier tout au long de la partie.

Au point de s'emporter et de vouloir s'expliquer avec son adversaire. Retenu par les différents acteurs, l'ancien Munichois a tout de même montré un bel état d'esprit collectif, en soutien de son jeune partenaire (18 ans). Il a ainsi pu faire comprendre à Morlanes, averti sur cette action, qu'il ne fallait pas agir de la sorte, même pour impressionner un néophyte à ce niveau.

Une préparation très encourageante

Après la rencontre, le capitaine a tenu à afficher son soutien à Khalis Merah en le qualifiant de "crack" dans une story postée sur son compte Instagram. Un mot simple, mais fort, adressé au natif de Meyzieu. Majeur depuis février, Merah impressionne déjà par son calme, sa maîtrise du ballon et sa capacité à faire jouer l’équipe.

Auteur de son tout premier but avec les professionnels face à la formation aragonaise, il a montré qu’il avait le niveau pour s’imposer. Sa prestation a visiblement marqué les esprits, à commencer par celui de Tolisso, cadre du vestiaire lyonnais. Ce genre de reconnaissance, venant d’un joueur expérimenté et international, en dit long sur la considération que Merah commence à gagner au sein du groupe. Travailleur et appliqué, le milieu formé à l'OL semble avoir les qualités pour franchir un cap cette saison.