OL - TKYDG : retrouvez le replay de l’émission avec Pierre Sage

Lundi soir, TKYDG accueillait Pierre Sage, entraîneur de l’OL. Vous pouvez retrouver sur nos plateformes le replay de cette émission spéciale.

Comme chaque semaine, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones était en plateau lundi soir pour un numéro de votre émission consacrée à l’actualité de l’OL. Mais cet opus était quelque peu particulier car l’invité n’était autre que Pierre Sage, entraîneur de l’Olympique lyonnais. En compagnie de Razik Brikh et Nicolas Puydebois, le coach rhodanien est revenu sur l’actualité de sa formation.

Pierre Sage sur le grill

Entre la victoire poussive à Clermont (0-1) et la réception de Strasbourg dimanche prochain (21 heures), il y avait des choses à dire dans TKYDG. Objectif Europe pour Alexandre Lacazette et le groupe, avec également en ligne de mire, la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain le 25 mai. L’occasion pour le technicien jurassien de couronner sa première saison à la tête d’un club professionnel par un titre. Son travail, ses modèles, son arrivée et sa réussite actuelle à l’OL, tout cela a bien évidemment été évoqué durant votre programme.

