OL - Strasbourg : Eric Wattellier au sifflet

Alexandre Lacazette lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Dernier match à domicile de la saison pour l'OL contre Strasbourg dimanche. Eric Wattellier sera à la direction de cette affiche.

Une dernière avant la grande finale. Dimanche à 19 heures, l'OL jouera son ultime match à domicile de l'exercice 2024-2025, le dernier arrêt avant d'affronter le PSG en finale de Coupe de France le 25 mai. Lors de ce rendez-vous à Décines, les hommes de Pierre Sage recevront Strasbourg dans une ambiance qui promet d'être chaude. Pour les Rhodaniens, l'enjeu est important, gagner afin d'espérer finir européens et donc dans le top 7.

Deux matchs de l'OL, deux défaites

La rencontre se jouera sous le commandement d'Eric Wattellier. Arbitre de 36 ans, il a croisé la route des Lyonnais deux fois cette saison, à l'occasion des réceptions et des défaites 4-1 face au PSG en septembre et 2 à 0 contre Lille en novembre 2023. Pas de bons souvenirs donc pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.

Au total, il a dirigé onze parties de l'OL au cours de sa carrière. Les assistants préposés à la touche seront Mikaël Berchebru et Brice Parinet Le Telliet. Pour la Var, nous aurons Hamid Guenaoui et Abdelali Chaoui. En cas de souci pour le corps arbitral, le remplaçant désigné est Guillaume Paradis.