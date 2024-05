Ligue 1 : OL - Strasbourg en intégralité sur Prime Video

Pour la dernière de la saison de Ligue 1, la 34e journée se joue sous la forme d’un multiplex. Toutefois, la rencontre OL - Strasbourg sera disponible en intégralité sur l’un des canaux de Prime Video.

Encore deux journées et la saison 2023-2024 de Ligue 1 refermera ses portes. L’OL sera-t-il européen ? Il faudra attendre le 19 mai et au plus tard le 25 mai avec la finale de la Coupe de France pour le savoir. Cependant, en faisant un sans-faute sur les deux dernières journées, les Lyonnais pourraient se faciliter la tâche, même s’ils restent dépendants de ce qui peut se passer chez les concurrents (Rennes, Lens, OM). En attendant le dénouement sur le terrain, les supporters de l’OL se préparent à la dernière de la saison qui se jouera au Parc OL contre Strasbourg. L’enceinte de Décines a de très fortes chances d’être à guichets fermés malgré un changement de programmation et une 34e journée qui se joue désormais un dimanche plutôt qu’un samedi…

Un final en apothéose à Décines ?

Pour ceux qui ne pourraient se rendre au stade, il reste toujours la solution de la télévision. À la différence de la 33e journée, la dernière salve de match se jouera bien sous la forme d’un multiplex le 19 mai à 21h. Il sera possible de le regarder sur Prime Video. Toutefois, dans cette course à l’Europe, les supporters lyonnais voudront avant tout se délecter des 90 minutes d’OL - Strasbourg. Il faudra pour cela se brancher sur l’un des canaux de Prime Video pour avoir la diffusion intégrale de la rencontre des hommes de Pierre Sage.