Ligue 1 - OL : les Lyonnais seront européens si…

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après avoir fait tomber des Lillois coriace à domicile (4-3), les Lyonnais ont fait un bond en avant vers leur objectif européen. Mais tout n'est pas encore joué...

Défi relevé. Sur la pelouse de l’enceinte Pierre-Mauroy, les Lyonnais sont parvenus à faire tomber les Dogues, intraitables jusqu'ici sur leurs terres. Menés 2-1 jusqu’à la 82e minute de la rencontre, les joueurs de Pierre Sage sont une énième fois parvenus à renverser leur adversaire (4-3). Arrivé à présent au sommet de sa montagne à quatre cols (Brest, PSG, Monaco et Lille), le club rhodanien est, plus que jamais, un candidat sérieux pour l’Europe. Deux solutions s’offrent maintenant à lui : gagner ses deux dernières affiches en championnat et/ou faire tomber la formation parisienne lors de la finale de Coupe de France (25 mai).

Après avoir fait le plein de confiance, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers iront se frotter à la lanterne rouge de Ligue 1. Ils se déplaceront dimanche prochain chez leurs voisins clermontois. Afin de clôturer leur saison rocambolesque, les Rhodaniens accueilleront ensuite les Alsaciens du Racing Club de Strasbourg, le 19 mai. Deux confrontations face à des adversaires du bas de tableau se profilent certes, mais attention à ne pas baisser le rythme. Surtout que l’avenir européen des Lyonnais n’est pas uniquement soumis à leurs volontés.

Gagner ses deux matchs et espérer

Avec 47 points acquis, la présence de l’OL sur la scène européenne la saison prochaine est loin d'être actée. Pour de qualifier pour une compétition continentale grâce au championnat et aux 7e ou 6e places, les partenaires de Maxence Caqueret sont presque dans l’obligation de cumuler deux succès lors de leurs deux dernières rencontres. Mais pas seulement. Pierre Sage et ses hommes se voient dépendants des résultats de leurs concurrents directs. Il faudra, alors, qu'un de ces deux, ou les deux, scénarios se produisent. Que le Stade Rennais (8e, 45 points) l'emporte à domicile face au RC Lens (6e, 49 points) pour la 33e journée de Ligue 1. L’OM (9e, 44 points et une partie de moins) de son côté ne doit pas s'imposer lors de ses trois derniers matchs (Lorient, Reims, Le Havre).

Si aucun de ces scripts n'a lieu, l’OL pourra cependant compter sur une victoire face au champion de Ligue 1 en finale de Coupe de France. Il faudra pour cela faire mieux que lors des deux duels de cette saison entre les deux rivaux (4-1 à chaque fois). Un défi de très grande envergure, certes, mais les Lyonnais ont prouvé qu’ils avaient les armes pour le relever.

Voir encore plus haut ?

Mathématiquement, il est même possible de voir plus haut. Il faudrait un sacré concours de circonstances, mais si les scénarios évoqués plus haut arrivent, et que Nice (5e, 51 points), ne prend qu'une seule unité sur ses trois dernières sorties (Le Havre, Paris, Lille), alors ce strapontin reviendra aux Rhodaniens. Pour l'heure, tout cela n'est que science-fiction, mais au moins, ils se sont offerts le droit d'y croire.