Face à l'OL, Clermont jouera son maintien en Ligue 1

Battu par Monaco samedi, Clermont devra impérativement gagner face à l'OL dans une semaine. Dans le cas contraire, le club descendra en Ligue 2.

Le dimanche 12 mai, il y aura une question de suprématie régionale, mais surtout de survie au stade Montpied de Clermont. Lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, les hommes de Pascal Gastien recevront l'Olympique lyonnais dans la peau du dernier. Leur cas ne s'est arrangé ce week-end, puisque samedi, ils ont chuté à Monaco (4-1), alors qu'ils étaient parvenus à égaliser.

18es, les Auvergnats ont pendant longtemps été mathématiquement relégués durant la rencontre entre Metz et Rennes (2-3). La victoire rennaise leur offre un sursis, mais la marge de manœuvre est de plus en plus réduite pour les coéquipiers de Maxime Gonalons (actuellement éloigné des terrains pour cause de commotion). Aujourd'hui, ils comptent quatre longueurs de retard sur les Messins, 16es et barragistes. Vous l'aurez compris, sans une victoire face à l'OL, le CF63 ira droit en Ligue 2.

Clermont reste sur 3 victoires face à l'OL

En effet, sa différence de but est défavorable par rapport à celle des Grenats (-28 contre -20). Pour les Clermontois, le rendez-vous de la 33e journée est donc l'ultime chance afin de se sauver. "Dès le week-end prochain, on va repartir au travail pour essayer d’arracher ce maintien, a déclaré Gastien après ce nouveau revers. On ne va pas lâcher, on va agir."

L'espoir est encore présent néanmoins, car Clermont a remporté ses trois dernières affiches face aux Rhodaniens, 2-1 par deux fois, et 1-0. En octobre 2023, il avait enfoncé son voisin dans la crise avec son succès à Décines. Sept mois plus tard, tout a changé, puisque la relégation le guette, tandis que les protégés de Pierre Sage lutteront pour la 7e place.