D1 féminine : Céline Jeannot arbitre de Bordeaux - OL

Melchie Dumornay félicitée par ses coéquipières lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dernière journée de D1 mercredi pour les Fenottes. Leur match à Bordeaux à 16h30 sera dirigé par Céline Jeannot.

Elles auraient certainement aimé ne pas bénéficier d'une aussi grande plage de récupération avant cette rencontre. Samedi, les Fenottes ont regardé depuis chez elles la finale de la Coupe de France gagnée par le PSG contre Fleury. Les coéquipières de Wendie Renard, compétitrices assoiffées de titres, souhaitaient plutôt se retrouver sur le terrain pour viser un nouveau trophée face au rival parisien. Mais il en est ainsi, et la bonne nouvelle, c'est que l'OL a pu retrouver un peu d'énergie avant les échéances capitales qui arrivent. Une catégorie dont ne fait pas partie le voyage à Bordeaux mercredi.

Gérer l'effectif

A 16h30 le 8 mai prochain, l'Olympique lyonnais disputera la dernière journée de D1. Une affiche sans enjeu face à la lanterne rouge du championnat, déjà assurée de descendre en D2. De leur côté, les Rhodaniennes ont validé depuis très longtemps leur première place. La priorité ira donc à la gestion d'équipe pour Sonia Bompastor et son staff, puisque dès le dimanche, il faudra se mesurer au quatrième (Fleury ou Reims) pour la demi-finale de la D1.

On peut s'attendre à voir les mêmes visages ou presque que lors du succès 2 à 1 contre Guingamp, avec de nombreux éléments de la réserve et certaines cadres au repos. Cette affiche en Gironde sera sous la surveillance de Céline Jeannot, arbitre de 42 ans. Pour l'épauler, nous retrouverons Stéphanie Di Benedetto et Mara Pansart, ses assistantes.