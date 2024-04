L’OL s’impose contre le PSG et rejoint le Barça en finale

Les joueuses de l’OL fêtant le but de Selma Bacha contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après sa victoire à l’aller, l’OL a récidivé contre le PSG au Parc des Princes (2-1). En manque d’efficacité pendant de longues minutes, les Lyonnaises se sont mises à l'abri à dix minutes de la fin grâce à Dumornay. Le 25 mai, l’OL jouera sa 11e finale de Ligue des champions.

On prend les mêmes et on recommence. Le scénario était tellement écrit qu’il s’est finalement passé comme on pouvait l’attendre. Deux ans après avoir croisé le fer en finale de la Ligue des champions à Turin, l’OL et le FC Barcelone se retrouveront le 25 mai prochain à Bilbao. En ballotage favorable après leur victoire (3-2) à l’aller, les Lyonnaises ont récidivé ce dimanche du côté du Parc des Princes (2-1).

Comme il y a deux ans, la double confrontation contre le PSG s’est terminée sur le même score avec ce succès 2-1 dans la capitale. Après un but précoce de Selma Bacha (3e), les Fenottes ont dû attendre les dix dernières minutes pour se mettre définitivement à l’abri de possibles prolongations. En manque d’efficacité pendant 80 minutes, Melchie Dumornay a délivré tout un groupe et les plus de cent supporters lyonnais présents dans le parcage visiteurs.

Une solidité collective

Ce dimanche, tout ne fut pas parfait et l’OL aurait pu longtemps regretter son manque d’efficacité. Comme à l’aller, les joueuses de Sonia Bompastor sont tombées sur une grande Constance Picaud. Cette dernière a retardé pendant longtemps l’élimination du PSG en sortant de grosses parades. Toutefois, hormis l’égalisation de Chawinga suite à une perte de balle de Dumornay dans le rond central, Christiane Endler est loin d’avoir été mise en danger.

Dans son inefficacité, l’OL a réussi à y apporter une vraie solidité collective, de Dumornay à Endler en passant par Van de Donk. La qualification lyonnaise est avant tout celle d’un groupe qui n’a pas lâché. L’objectif est désormais d’aller chercher un 9e titre européen et d’envoyer de nouveau un message à l’Europe du football face au Barça.