Vainqueur 3-2 à l’aller, l’OL est en position favorable pour se qualifier en finale de la Ligue des champions. Suivez PSG - OL en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

Pas de mauvaise blague ce dimanche à 16h pour les joueuses de l’OL. Une semaine après avoir renversé le cours du match aller, les Lyonnaises ont rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes pour définitivement valider leur ticket pour la finale de la Ligue des champions. Vainqueur 3-2 à Décines samedi dernier, l’OL a une avance d’un but à conforter face à un PSG revanchard. Les Parisiennes sont conscientes de pouvoir réaliser l’exploit et vont compter sur leurs 30 000 supporters pour s’offrir une nouvelle présence en finale de la coupe européenne. Qui du PSG ou de l’OL rejoindra le FC Barcelone à Bilbao le 25 mai prochain ? Réponse à partir de 16h avec un match à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de DAZN.