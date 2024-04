Gaetino ne pense pas que l’OL soit supérieur au PSG

Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dos au mur après le revers (3-2) lors du match aller, le PSG doit gagner avec au moins deux buts d’écart pour se qualifier directement. Eva Gaetino, la défenseuse américaine, croit en les chances parisiennes contre l’OL dimanche (16h).

C’est un sacré coup derrière la nuque que les joueuses du PSG ont pris samedi dernier sur la pelouse du Parc OL. En l’espace de dix minutes, les Parisiennes ont vu l’OL se relancer complètement dans la demi-finale de Ligue des champions et même prendre un avantage avant le match retour ce dimanche au Parc des Princes (16h). En menant 0-2 avant l’heure de jeu, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ne s’attendaient sûrement pas à être dans cette position délicate au moment de retrouver leurs supporters. "Je pense que notre plan de jeu et notre force collective nous ont propulsé vers l’avant et nous ont permis de dominer. Cela s’est très bien ressenti sur le terrain, a déclaré Eva Gaetino sur le site du PSG. Je pense que si je pouvais revenir en arrière, après leur premier but, je trouverais un moyen de ralentir le jeu en les pressant et en les gardant dans leur moitié de terrain, parce qu’elles ont pris confiance après ce premier but."

"Avec le soutien des supporters, ce sera 50-50"

Ayant renversé la situation, l’OL arrive le plein de confiance à Paris. Pourtant, le PSG est loin d’avoir rendu les armes et, comme Delphine Cascarino a pu le dire ce samedi en conférence de presse, la formation francilienne peut s’appuyer sur sa première bonne heure de jeu pour espérer s'offrir une finale de Ligue des champions. Dans le camp parisien, on ne s’avoue pas vaincu en tout cas. "Nous sommes très enthousiastes à l’idée de jouer au Parc des Princes, avec le soutien de nos supporters, dans un stade aussi magnifique. Je pense que ce sera du 50-50. Je ne pense pas que les Lyonnaises soient supérieures à nous." En plus des exploits individuels, cette demie retour devrait se jouer dans les têtes.