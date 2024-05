"Intensité" et "pressing", les ingrédients de l'OL face à Lille

Lacazette (OL) et Ayyoub Bouaddi (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Opposé à une très solide formation lilloise à domicile, l'OL devra impérativement mettre certains ingrédients en place pour l'emporter. Pierre Sage a donné quelques détails à ce sujet.

Il n'existe pas une seule recette miracle pour gagner une partie de football, mais certains ingrédients sont indispensables pour réussir à performer. Et lorsque l'adversité augmente, ils sont de plus en plus nombreux à être nécessaires pour l'emporter. Contre Lille lundi 6 mai, l'OL sera confronté à ce type d'opposition, avec notamment une formation invaincue chez elle depuis septembre 2023.

Depuis plusieurs semaines, Pierre Sage et son groupe se sont habitués à devoir livrer des combats face à de grosses écuries. Forts de cette expérience très récente, les Lyonnais ont pu observer leur réaction devant ces oppositions relevées. "J'étendrais la réflexion à l'ensemble des matchs. Lorsqu'on affiche plus d'intensité et de continuité dans les efforts, on devient plus performants. Face à des adversaires de cette qualité, comme l'étaient Brest (4-2), Paris (4-1) et Monaco (3-2), il s'avère que ce sont des aspects complètement incontournables, a noté le coach de 45 ans. Ce sont des choses que l'on visait en janvier et qu'on commence à maintenir dans notre jeu d'un week-end à l'autre, mais lundi, ce sera un élément capital."

L'OL a engrangé de la confiance

Avec deux victoires à la maison face à des membres du top 3, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont globalement bien géré cette période. Reste à valider cela à Pierre-Mauroy lors de la 32e journée. Un déplacement périlleux chez la meilleure équipe à domicile du championnat. Mais là aussi, les Rhodaniens peuvent compter sur un souvenir heureux.

En quarts de finale de Coupe de France en février dernier, ils avaient pris le dessus sur les hommes de Paulo Fonseca, misant sur la fraîcheur. "En préparant l'enchaînement Marseille - Lille, nous avions choisi de faire tourner, à l'inverse du LOSC qui avait reconduit le même 11, s'est rappelé Pierre Sage. Une décision payante car nous avions réussi à mettre de l'intensité et du pressing dès l'entame. On avait ouvert le score, puis doublé la mise juste après la pause. Ensuite, c'est plus facile de défendre un résultat que de courir après, même si c'est devenu notre marque de fabrique."