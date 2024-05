1-1 avant la belle entre Lille et l'OL

Rayan Cherki (OL) fac à Lille (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La 3e confrontation entre Lille et l'OL cette saison aura lieu lundi. Pour l'instant, chaque équipe a gagné une fois.

Un partout balle au centre. Avant la belle, qui se tiendra lundi 6 mai à 21 heures, Lille et l'OL ont chacun gagné une partie l'un face à l'autre cette saison. La troisième manche servira donc à les départager, même si les deux futurs adversaires ont surtout en tête des objectifs de podium pour les Lillois, et de ticket pour l'Europe pour les Lyonnais.

Un choc entre deux formations jouant à nouveau dans la même cour en 2024. Car l'équipe que défiera le LOSC n'a plus grand-chose à voir avec celle qu'il avait battue 2 à 0 en novembre 2023. Malades, même s'ils venaient de remporter leur premier match sur l'exercice 2023-2024, les Rhodaniens n'avaient pas pu empêcher leur vis-à-vis, à la fois clinique et en maîtrise, de frapper par deux fois. Jonathan David et Tiago Santos s'étaient joués de la défense pour offrir la victoire aux Nordistes.

L'OL a pris le dessus en Coupe de France

Mais en 8es de finale de la Coupe de France, au mois de février, c'est un tout nouveau OL qui s'est présenté face aux hommes de Paulo Fonseca. Emmené par Pierre Sage, l'Olympique lyonnais a livré ce soir-là une de ses meilleures prestations de la saison. Il s'est finalement imposé 2 à 1 grâce aux réalisations de Gift Orban et Rayan Cherki avant et après la pause. Globalement dominant, les partenaires de Corentin Tolisso avaient ainsi validé leur billet pour les quarts, puis pour la finale quelques jours plus tard.

Les spectateurs présents au stade Pierre-Mauroy devraient voir du spectacle, puisque deux formations font partie des meilleures de Ligue 1 ces dernières semaines, inscrivant notamment beaucoup de buts. Sur les 15 précédentes sorties en championnat, les coéquipiers d'Anthony Lopes ont récolté 31 points (2e meilleur total) et Lille 27 (5e).