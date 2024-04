Pour l'OL, un déplacement périlleux à Lille se profile

Invaincu depuis septembre 2023 à domicile, Lille recevra l'OL lundi 6 mai. Un déplacement jamais facile pour les Lyonnais.

Il faudra être fort pour l'OL lundi 6 mai. A 21 heures, les coéquipiers d'Anthony Lopes affronteront Lille à l'extérieur. Une formation lilloise très performante ces dernières semaines, qui lutte pour une place sur le podium et un ticket pour la Ligue des champions.

Le LOSC s'est globalement attiré les louanges des observateurs pour son jeu, un des plus attrayants du championnat cette saison. Et cela se constate entre autres à domicile, où les joueurs de Paulo Fonseca se montrent intraitables. Les Nordistes ont perdu une seule fois chez eux lors de l'exercice en cours, face à Reims le 29 septembre. Depuis, ils n'ont connu douze succès, quatre nuls et une élimination cruelle aux tirs au but face à Aston Villa. Une affiche qu'ils avaient d'ailleurs remportée au terme de la prolongation (2-1).

Dernière victoire de l'OL à Lille en 2016

Fort de ce bilan, les partenaires de Jonathan David pourraient quasiment assurer le top 4 en cas de victoire contre les Rhodaniens. De l'autre côté, le groupe de Pierre Sage compte sur sa dynamique qui le propulse aux portes de l'Europe. Après avoir battu Brest (4-3) et Monaco (3-2), mais également perdu à Paris (4-1), les Lyonnais aimeraient conclure ce calendrier ardu par un troisième bon résultat chez un cador de la compétition.

Mais ces derniers temps, l'historique à Lille ne plaide pas en leur faveur. Ils n'ont plus gagné sur le terrain du LOSC depuis le 18 novembre 2016. Un but signé Maxwel Cornet avait permis à l'OL de l'emporter 1 à 0. Depuis, six matchs ont opposé les deux formations dans le Nord, pour cinq partages des points et un succès lillois. Une statistique qui nous raconte des duels disputés et équilibrés entre les deux équipes.